اليابان أول المتأهلين لكأس العالم 2026

اليابان أول المتأهلين لكأس العالم 2026بات المنتخب الياباني أول المتأهلين إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد فوزه على ضيفه البحريني 2-صفر، يوم الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة من الدور الثالث الحاسم لمنطقة آسيا، والتي شهدت أيضا فوز أستراليا على إندونيسيا، وتعادل كوريا الجنوبية مع عمان.

سجل هدفي اليابان البديل دايتشي كامادا في الدقيقة 66، وتاكيفوسا كوبو في الدقيقة 87.

وبفوزها السادس ضمنت اليابان مشاركتها الثامنة تواليا في كأس العالم المقامة بنسختها الثالثة والعشرين في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك التي تأهلت منتخباتها دون تصفيات باعتبارها البلدان المضيفة.

من جانبه، عاد المنتخب العماني بتعادل ثمين مع كوريا الجنوبية بهدف لمثله، حيث تقدم أصحاب الأرض بالهدف الأول عن طريق هوانغ هي- تشان في الدقيقة (41)، قبل أن يدرك علي البوسعيدي هدف عمان في الدقيقة (80).

وبهذه النتيجة، أبقت كوريا الجنوبية على صدارتها للمجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، بفارق 4 عن العراق الوصيف والذي يلعب لاحقا مع الكويت، في حين بقيت عمان رابعة ولها 7 نقاط.

وضمن منافسات الجولة ذاتها، فاز المنتخب الأسترالي على ضيفه الإندونيسي بخمسة أهداف مقابل هدف.

وسجل خماسية أستراليا مارتن بويل في الدقيقة (18) من ضربة جزاء، ونيشان فيلوبيلاي في الدقيقة (20)، وجاكسون إيرفاين في الدقيقتين (34) و(90)، ولويس ميلر في الدقيقة (61)، فيما سجل لإندونيسيا أولي روميني في الدقيقة (78).

وحققت أستراليا فوزها الأول بعد ثلاثة تعادلات، لترفع رصيدها إلى 10 نقاط في المجموعة الثالثة، فيما أهدر المنتخب الإندونيسي ركلة جزاء مبكرة ارتدت من القائم عبر كيفن ديكس في الدقيقة (8).

وفي مباريات المجموعة الأولى، فاز منتخب إيران 2 ـ صفر على الإمارات، وقطر على كوريا الشمالية 5-1، وأوزبكستان على قيرغيزيا 1-0.

وبهذه النتائج بات منتخب إيران على بعد نقطة واحدة فقط من التأهل إلى المونديال بعدما رفع رصيده في صدارة المجموعة الأولى إلى 19 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن منتخب أوزبكستان صاحب المركز الثاني، ويتبقى له نقطة واحدة لمرافقة اليابان، أول المتأهلين للبطولة، من أجل بلوغ النهائيات للمرة السابعة في تاريخه، فيما رفع المنتخب القطري رصيده إلى النقطة العاشرة وظل في مركزه الرابع لكن متأخرا بفارق الأهداف عن نظيره الإماراتي الذي يحتل المركز الثالث بذات الرصيد، في حين تجمد رصيد منتخب قيرغيزيا عند ثلاث نقاط في المركز السادس والأخير بالمجموعة.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين مؤهلتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.