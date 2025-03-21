العالم اليوم - 7 أبريل.. ماكرون يبحث في مصر الخطة العربية لإعادة إعمار غزة

انتم الان تتابعون خبر 7 أبريل.. ماكرون يبحث في مصر الخطة العربية لإعادة إعمار غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 مارس 2025 01:29 صباحاً - أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الخميس، في بروكسل أنه سيزور مصر في السابع من أبريل والثامن منه حيث سيبحث خصوصا في الخطة العربية لإعادة بناء غزة.

وأوضح ماكرون للصحافيين في ختام قمة أوروبية سأتوجه إلى مصر في زيارة دولة في السابع من أبريل والثامن منه حيث سأجري جلسة مخصصة لهذا الموضوع".

وفي وقت سابق، أشاد الرئيس الفرنسي بجهود مصر في دعم سكان قطاع غزة، مؤكدًا أهمية العمل المشترك لتجنب التصعيد، وإطلاق مبادرات تعزز السلام والأمن، ومعالجة جذور الأزمات الحالية.

ودعا إلى وقف نهائي وتام للأعمال القتالية في غزة، مؤكدا دعمه للخطة العربية لإعادةإعمار غزة، ورفض فرض الاستيطان بالقوة على الأراضي الفلسطينية.

وقال ماكرون إن الخطة العربية لإعادة إعمار غزة موثوقة وتهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار، مشيرا إلى أنه يجب إيجاد حل سياسي للأزمة في غزة ونرفض الحلول العسكرية.