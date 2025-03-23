ضبط صانع محتوى وأثنين مقنعين لتصويرهم مشهد تمثيلي بالشارع وبثه على منصه تواصل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 مارس 2025 01:29 مساءً - بالنسبة لمقطع فيديو تم تداوله على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن سير أحد الأشخاص وبرفقته شخصان يرتديان أقنعة للوجه.

بالفحص أمكن تحديد المذكورين وضبطهم "يحملون جنسية إحدى الدول" وبمناقشتهم أشار أحدهم إلى أنه صانع محتوى بمواقع التواصل الإجتماعى وأن المقطع المشار إليه مشهد تمثيلى قام بأدائه مع إثنين من أصدقائه بأحد الشوارع بمحافظة الجيزة وبثه على صفحته من أجل الشهرة وزيادة نسبة المشاهدة لتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين.