ضبط عامل فى الفيوم يدير ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته 4 مليون قطعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 مارس 2025 01:29 مساءً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها، وتكثيف الجهود لملاحقة وضبط القائمين على تصنيعها وترويجها، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام عامل مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواى، بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه داخل الورشة، وبحوزته 4.250 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، والأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.