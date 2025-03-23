ضبط عنصرين إجراميين ببنى سويف يديران ورشة لتصنيع الأسلحة بدون ترخيص

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 مارس 2025 01:29 مساءً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن بنى سويف، قيام عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية، ومُقيمان بدائرة مركزى شرطة ناصر والواسطى، بإدارة ورشة لتصنيع وتعديل وبيع الأسلحة النارية "بدون ترخيص"، متخذان من مسكن أحدهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على 2 بندقية خرطوش، 16 فرد محلى، والأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.