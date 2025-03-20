فوز الأردن وتعادل بالوقت القاتل بين العراق والكويت

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 10:56 مساءً - تغلب المنتخب الأردني على نظيره الفلسطيني، بنتيجة 3-1، مساء اليوم، لحساب الجولة السابعة من مباريات المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ثلاثية المنتخب الأردني حملت توقيع كل من يزن العرب (د3)، عبد الله نصيب (د11)، وموسى التعمري (د45+3)، فيما سجل تامر صيام (د33) هدف الفدائي الوحيد.

ولحساب ذات المجموعة، تعادل المنتخب العراقي مغ نظيره الكويتي بنتيجة 2-2.

تقدم المنتخب الكويتي بثنائية عن طريق يوسف السلمان (د39، د70)، ثم عادل العراق النتيجة عبر اكام هاشم (د90+3)، وإبراهيم بايش (د90+11).

وكان المنتخب الكوري الجنوبي تعادل مع عمان بهدف لمثله، في وقت سابق من اليوم.

وبموجب هذه النتائج يصبح ترتيب المجموعة الثانية على النحو التالي:

1- كوريا الجنوبية (15 نقطة).

2- الأردن (12 نقطة).

3- العراق (11 نقطة).

4- عمان (7 نقاط).

5- الكويت (4 نقاط).

6- فلسطين (3 نقاط).