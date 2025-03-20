اللب الأبيض في رمضان: وجبة خفيفة مغذية بين الإفطار والسحور

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 10:56 مساءً - يُعد اللب الأبيض، أو بذور اليقطين، من الوجبات الخفيفة اللذيذة والغنية بالعناصر الغذائية التي يمكن تناولها بين الإفطار والسحور في رمضان. فهو يقدم العديد من الفوائد الصحية، بدءًا من خفض مستويات السكر في الدم وحتى دعم فقدان الوزن.

فوائد اللب الأبيض في رمضان:

تعزيز الطاقة:

يحتوي اللب الأبيض على البروتين والمغنيسيوم والألياف التي تساعد في الحفاظ على مستويات طاقة ثابتة طوال اليوم.

يعمل على استقرار مستويات السكر في الدم، مما يمنع انخفاض الطاقة.

تحسين الهضم وصحة الأمعاء:

يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تنظم عملية الهضم وتدعم صحة الأمعاء.

يعزز حركات الأمعاء المنتظمة ويغذي البكتيريا المعوية المفيدة.

تعزيز وظائف المخ:

غني بالزنك الضروري لتعزيز الذاكرة ومهارات التفكير.

يحتوي على المغنيسيوم وفيتامينات ب والتريبتوفان، التي تحسن المزاج وتقلل التوتر.

تعزيز المناعة:

يحتوي على الزنك وفيتامين E، وكلاهما يعزز وظيفة المناعة ويحمي من العدوى.

فيتامين E مضاد أكسدة قوي يحمي الجسم من أضرار الجذور الحرة.

دعم فقدان الوزن:

يحتوي على الألياف والبروتين اللذين يعززان الشعور بالشبع ويقللان من الإفراط في تناول الطعام.

يساعد في تقليل الجوع والرغبة الشديدة في تناول الطعام.

نصائح لتناول اللب الأبيض في رمضان:

تناوله كوجبة خفيفة بين الإفطار والسحور.

أضفه إلى السلطات أو الزبادي.

تناوله نيئًا أو محمصًا.

تحكم في الكمية المتناولة لتجنب زيادة السعرات الحرارية.

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الخلاصة:

يُعد اللب الأبيض خيارًا ممتازًا لوجبة خفيفة صحية ومغذية في رمضان.

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