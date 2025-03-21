إيطاليا تسقط على ملعبها 2-1 أمام ألمانيا فى دورى الأمم الأوروبية.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 21 مارس 2025 12:32 صباحاً - حقق منتخب ألمانيا فوزا ثمينا على مضيفه منتخب إيطاليا بنتيجة 2 - 1، في اللقاء الذي جمعهما مساء الخميس، على ملعب "سان سيرو"، بمدينة "ميلانو" الإيطالية، في "ذهاب" ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

إيطاليا ضد ألمانيا

أنهى منتخب إيطاليا الشوط الأول من اللقاء متفوقا بهدف نظيف، سجله ساندرو تونالي لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بعد مرور 9 دقائق على بداية المباراة. وفي الشوط الثاني، نجح المنتخب الألماني في قلب النتيجة بتسجيله هدفين عن طريق كل من تيم كلينيست وليون جوريتسكا في الدقيقتين 49 و 76.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين مساء الاحد المقبل على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" معقل فريق بوروسيا دورتموند.

وفي باقى مباريات اليوم، تغلب الدنمارك على البرتغال 1-0 وكرواتيا على فرنسا 2-0 وتعادل هولندا ضد إسبانيا 2-2.

تشكيل إيطاليا ضد ألمانيا

تشكيل إيطاليا

حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: دي لورينزو، باستوني، كالافيوري وأودجي.

الوسط: باريلا، تونالي وروفيلا.

الهجوم: بوليتانو، كين وراسبادوري.

تشكيل ألمانيا

حراسة المرمي: بومان.

الدفاع: روديجر، تاه، راوم وأميري.

الوسط: جوريتسكا، جروس وكيميتش.

الهجوم: ليروي، بوركاردت وموسيالا