ضبط المتهمين بسرقة 15 كيلو ذهب من عاملين بالصاغة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 مارس 2025 01:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة القطامية بالقاهرة من مسئولى مصنع للمشغولات الذهبية كائن بدائرة القسم) بقيام (عدد من الأشخاص) يستقلون سيارة بالإستيلاء على كمية من المشغولات الذهبية وزنت (15 كيلو جرام) مستخدمين أسلحة نارية ولاذوا بالفرار ، وذلك حال إستعداد عاملى المصنع لنقل تلك المشغولات لمنطقة الصاغة.

▪ بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد مرتكبى الواقعة (7 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية") وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة تم ضبط (6 من المتهمين "أحدهم عامل بالمصنع") والعثور على (2 سيارة – بندقيتين "آلية ، خرطوش" المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة - المشغولات الذهبية المستولى عليها ) ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

▪ تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب