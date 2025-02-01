7 عادات شائعة تزيد من وزنك بسرعة كبيرة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 فبراير 2025 12:56 صباحاً - عادات يومية تؤثر بشكل كبير على زيادة الوزن

من الطبيعي أن يسعى الكثيرون للحفاظ على وزن صحي وتجنب الزيادة المفرطة فيه. ومع ذلك، قد يجد البعض أنفسهم يكتسبون الوزن بسرعة دون وعي منهم. في هذا المقال، سنستعرض بعض العادات اليومية التي قد تكون السبب في ذلك.

تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفاز

إن تناول الطعام أثناء وجودك أمام شاشة التلفاز يمكن أن يؤدي إلى استهلاك كميات أكبر من الطعام دون أن تدرك ذلك. الانشغال بالمحتوى التلفزيوني يجعل من الصعب مراقبة الكمية التي تأكلها، مما يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل غير متوقع.

النوم غير الكافي

قلة النوم تؤثر بشكل مباشر على مستويات هرمونات الجوع والشبع في جسمك، مما يؤدي إلى زيادة الشهية والرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكر. تأكد من الحصول على قسط كافٍ من النوم كل ليلة لتجنب هذه المشكلة.

تخطي وجبة الفطور

يعتقد البعض أن تخطي وجبة الفطور يمكن أن يساعدهم في فقدان الوزن، لكن الحقيقة هي أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى زيادة الشهية في وقت لاحق من اليوم وبالتالي زيادة استهلاك السعرات الحرارية.

تناول الأطعمة الجاهزة والمعلبة

الكثير من الأطعمة الجاهزة والمعلبة تحتوي على نسب عالية من الدهون والسكريات المضافة والصوديوم، مما يساهم في زيادة الوزن بسرعة. حاول تجنب هذه الخيارات والاعتماد على الوجبات المطبوخة في المنزل بقدر الإمكان.

الإفراط في تناول المشروبات السكرية

المشروبات الغازية والعصائر المحلاة تحتوي على كميات كبيرة من السكر والسعرات الحرارية الفارغة، التي تؤدي إلى زيادة الوزن. اختر بدائل صحية مثل الماء والعصائر الطبيعية غير المحلاة.

قلة النشاط البدني

قلة الحركة والنشاط البدني تعتبر من العوامل الرئيسية لزيادة الوزن. حاول دمج التمارين الرياضية في روتينك اليومي ولو لفترات قصيرة، لجعل جسمك أكثر نشاطًا وحرقًا للسعرات الحرارية.

الأكل العاطفي

كثيرًا ما يُستخدم الطعام كوسيلة للتعامل مع المشاعر والضغوط النفسية. إذا وجدت نفسك تلجأ للطعام عند الشعور بالقلق أو الاكتئاب، حاول البحث عن طرق أخرى للتخفيف من التوتر، مثل التأمل أو ممارسة الهوايات.

الخاتمة

تتطلب السيطرة على الوزن متابعة العادات اليومية وفهم تأثيرها على جسمنا. من خلال تعديل بعض السلوكيات والعادات الغذائية، يمكنك الحفاظ على وزن صحي وتجنب الزيادة السريعة التي قد تؤثر سلبًا على صحتك. تذكر أن التغييرات الصغيرة والمستمرة قد تكون لها تأثير كبير على المدى البعيد.