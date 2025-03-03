علامات على الجلد تشير إلى نقص فيتامين ب 12

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 03:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يعتبر فيتامين ب12 عنصراً أساسياً للحفاظ على صحة الدم والخلايا العصبية، كما يلعب دورًا رئيسيًا في الوقاية من فقر الدم، وهي حالة قد تؤدي إلى الشعور بالإرهاق والضعف العام.

تشمل الأعراض الشائعة لنقص فيتامين ب12 التعب المزمن، الصداع، وقرح الفم. لكن بالإضافة إلى ذلك، قد تظهر علامتان على الجلد تُنبه إلى انخفاض مستوياته في الجسم.

يعاني بعض المصابين بفقر الدم الناتج عن نقص فيتامين ب12 من الشعور بالتنميل أو ما يُعرف بالوخز والإبر. وغالبًا ما يظهر هذا الإحساس كخدر أو وخز في اليدين، الذراعين، الساقين أو القدمين.

يحدث ذلك بسبب دور فيتامين ب12 في إنتاج الميالين، وهي مادة دهنية تحمي الأعصاب. وعندما تنخفض مستوياته، تقل كمية الميالين، مما يؤثر على وظيفة الأعصاب ويؤدي إلى هذا الشعور غير المريح.

من العلامات الجلدية الأخرى التي قد تشير إلى نقص فيتامين ب12، تحول لون الجلد إلى الأصفر الباهت. ويرجع ذلك إلى تأثير النقص على إنتاج خلايا الدم الحمراء، مما يؤدي إلى تغير لون البشرة.

قد يحدث نقص فيتامين ب12 بسبب عدم الحصول على كميات كافية منه عبر النظام الغذائي، خاصة لدى الأشخاص الذين لا يستهلكون اللحوم، الأسماك، أو منتجات الألبان بانتظام، وهي المصادر الطبيعية الأساسية لهذا الفيتامين.

في الحالات التي يُشخص فيها فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين ب12، غالبًا ما يُعالج المريض بحقن تحتوي على الفيتامين لتعويض النقص واستعادة التوازن الصحي في الجسم.