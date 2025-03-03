كيف توازن بين الماء والحلويات في رمضان؟

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 03:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يعدّ شهر رمضان فرصة للاستمتاع بأشهى الأطباق والحلويات، لكن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى مشكلات صحية مثل ارتفاع السكر في الدم وزيادة الوزن. لذا، يُفضل اختيار الحلويات غير المقلية وتفضيل البدائل الأقل احتواءً على السكر والدهون.

للاستمتاع بحلويات رمضان دون ضرر، يُنصح باختيار الأنواع غير المقلية مثل حلاوة الجبن، الكلاج، والقطايف المخبوزة بدلاً من المقلية. كما يمكن الاستعاضة عن السكريات المكررة بالمُحليات الطبيعية مثل التمر أو الدبس، ما يجعلها خيارًا أكثر فائدة للجسم.

يُعدّ الحفاظ على رطوبة الجسم أولوية خلال رمضان، حيث يُوصى بتناول نحو 8 أكواب من الماء يومياً بين الإفطار والسحور. يساعد الماء في تنظيم مستويات السكر في الدم، كما يدعم عمل الكلى في التخلص من السكر الزائد عن طريق البول.

بدلاً من تناول المشروبات السكرية مع الحلويات، يمكن تلبية الرغبة في تناول السكريات من خلال أكل الفواكه الطازجة الغنية بالماء، أو الفواكه المجففة مع مشروبات طبيعية مثل الخشاف.

يُعتبر الاعتدال عاملاً رئيسيًا في التحكم في كميات الحلويات المستهلكة. كما أن الإنصات لإشارات الجسم أمر مهم، إذ قد يتم الخلط بين الجوع والعطش، ما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام، وخاصة الحلويات.

للمساعدة في تقليل الرغبة في تناول الحلويات بكميات كبيرة، يُفضل بدء الإفطار بوجبة متوازنة تحتوي على الخضراوات والبروتين، مما يساعد في تنظيم الشهية ومنع الإفراط في تناول السكريات بعد الإفطار.