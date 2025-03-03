نشكركم على متابعتكم خبر دوري روشن السعودي (23)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 02:50 صباحاً - خاص- دوت الخليج
اختتمت أمس، الأحد، منافسات الجولة الثالثة والعشرين من دوري روشن السعودي بكرة القدم، وفيما يلي كامل نتائج هذه الجولة…
الاتحاد × الأخدود 1-1
الرائد × الاتفاق 1-1
القادسية × الرياض 1-0
الفتح × التعاون 1-2
الفيحاء × الوحدة 0-0
الخلود × الخليج 2-1
الهلال × الأهلي 2-3
الشباب × ضمك 2-0
العروبة × النصر 2-1
ترتيب فرق المقدمة
1- الاتحاد: 57 نقطة
2- الهلال: 51 نقطة
3- القادسية: 50 نقطة
4- النصر: 47 نقطة
5- الأهلي: 47 نقطة