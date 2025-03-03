دوري روشن السعودي (23)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 02:50 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت أمس، الأحد، منافسات الجولة الثالثة والعشرين من دوري روشن السعودي بكرة القدم، وفيما يلي كامل نتائج هذه الجولة…

الاتحاد × الأخدود 1-1

الرائد × الاتفاق 1-1

القادسية × الرياض 1-0

الفتح × التعاون 1-2

الفيحاء × الوحدة 0-0

الخلود × الخليج 2-1

الهلال × الأهلي 2-3

الشباب × ضمك 2-0

العروبة × النصر 2-1

ترتيب فرق المقدمة

1- الاتحاد: 57 نقطة

2- الهلال: 51 نقطة

3- القادسية: 50 نقطة

4- النصر: 47 نقطة

5- الأهلي: 47 نقطة