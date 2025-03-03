باحث بمركز الفكر والدراسات: موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية لن يتغير على الإطلاق

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 مارس 2025 03:32 مساءً - أكد محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية لن يتغير على الإطلاق.

وقال محمد فوزي، في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لفرض شرط تعجيزية، بهدف منع اتفاق وقف إطلاق النار بمراحله المختلفة والتي جرى الاتفاق عليها مع الوسطاء، لتحقيق مكاسب تخدم أهداف إسرائيل التوسعية.

وأضاف محمد فوزي، أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل الملف الإنساني كأحد الأسلحة ضد الشعب الفلسطيني، بالتضييق على أهالي غزة بمنع شاحنات المساعدات، ما يعكس استمرار إسرائيلي في إجرامها ضد الفلسطينيين.

وأشار، إلى حشد القوات الإسرائيلية في محيط قطاع غزة، ما يعطي رسالة واضحة بإخلال إسرائيل باستكمال اتفاق وقف إطلاق النار، وقال: "إسرائيل تحاول من خلال الضغط العسكري تحقيق مكاسبها، لاسيما خلال شهر رمضان الكريم الذي يعاني فيه الفلسطينيين إنسانيا من سياسات الاحتلال".