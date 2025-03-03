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دوري روشن السعودي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (23)

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دوري روشن السعودي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (23)

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 02:50 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تزداد الإثارة في سباق لقب الهداف في دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، مع استمرار الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر في المقدمة…

1- كريستيانو رونالدو (النصر): 17 هدفاً
2- كريم بنزيما (الاتحاد): 16 هدفاً
3- إيفان توني (): 16 هدفاً
4- ماركوس ليوناردو (الهلال): 16 هدفاً
5- جوليان كينونيس (القادسية): 15 هدقاً
6- عبد الرزاق حمد الله (الشباب): 13 هدفاً
7- موسى بارو (التعاون): 12 هدفاً
8- الكسندر ميتروفيتش (الهلال): 12 هدفاً
9- ميزياني ماوليدا (الخلود): 12 هدفاً
10- جورج كيفين نكودو (ضمك): 11 هدفاً

الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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