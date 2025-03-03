دوري روشن السعودي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (23)

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 02:50 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تزداد الإثارة في سباق لقب الهداف في دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، مع استمرار الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر في المقدمة…

1- كريستيانو رونالدو (النصر): 17 هدفاً

2- كريم بنزيما (الاتحاد): 16 هدفاً

3- إيفان توني (الأهلي): 16 هدفاً

4- ماركوس ليوناردو (الهلال): 16 هدفاً

5- جوليان كينونيس (القادسية): 15 هدقاً

6- عبد الرزاق حمد الله (الشباب): 13 هدفاً

7- موسى بارو (التعاون): 12 هدفاً

8- الكسندر ميتروفيتش (الهلال): 12 هدفاً

9- ميزياني ماوليدا (الخلود): 12 هدفاً

10- جورج كيفين نكودو (ضمك): 11 هدفاً