نشكركم على متابعتكم خبر دوري روشن السعودي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (23) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 02:50 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تزداد الإثارة في سباق لقب الهداف في دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، مع استمرار الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر في المقدمة…
1- كريستيانو رونالدو (النصر): 17 هدفاً
2- كريم بنزيما (الاتحاد): 16 هدفاً
3- إيفان توني (الأهلي): 16 هدفاً
4- ماركوس ليوناردو (الهلال): 16 هدفاً
5- جوليان كينونيس (القادسية): 15 هدقاً
6- عبد الرزاق حمد الله (الشباب): 13 هدفاً
7- موسى بارو (التعاون): 12 هدفاً
8- الكسندر ميتروفيتش (الهلال): 12 هدفاً
9- ميزياني ماوليدا (الخلود): 12 هدفاً
10- جورج كيفين نكودو (ضمك): 11 هدفاً