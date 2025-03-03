أضرار المشروبات الغازية على الإفطار في رمضان

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 03:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يتجه البعض لتناول المياه الغازية عند الإفطار خلال شهر رمضان معتقدين أنها وسيلة فعالة لكسر الصيام، دون إدراك للأضرار التي قد تلحق بجهازهم الهضمي، وهو أمر يستدعي الانتباه.

في هذا السياق، توصي الطبيبة المصرية مروة الحسيني، أخصائية الباطنة العامة والجهاز الهضمي، الصائمين بالإفطار على التمر والمياه أو العصائر الطبيعية، نظراً لفوائدها الكبيرة للجسم، حيث تحتوي على الفيتامينات والمعادن المفيدة التي تساعد في ترطيب الجسم بعد ساعات من الصيام.

وحول تأثير الإفطار بالمياه الغازية على معدة فارغة، توضح الحسيني أنها قد تُسبب التهابات المعدة وانتفاخات القولون وعسر الهضم. كما أنها تُساهم في زيادة هشاشة العظام وتسوس الأسنان. وتشير إلى أن هذه المياه قد تكون سبباً في الإصابة بـ “متلازمة الأيض”، والتي تؤدي بدورها إلى زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم ومقاومة الأنسولين. كما تنبه إلى أن تناول كوبين إلى ثلاثة أكواب يومياً بشكل مستمر قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.

وفيما يتعلق بتأثير المياه الغازية على العظام، توضح الحسيني أنها تؤثر سلباً على ترسيب الكالسيوم في الجسم، مما قد يساهم في الإصابة بهشاشة العظام، فضلاً عن زيادة خطر تكون حصوات الكلى.

ورغم الاعتقاد السائد بأن المياه الغازية تمنح “انتعاشة للجسم” وتخفف العطش، تؤكد الطبيبة أن العكس هو الصحيح. فهي تزيد من الشعور بالعطش أثناء الصيام، وذلك بسبب محتواها العالي من السكر والكافيين، اللذين يسهمان في تحفيز الشعور بالعطش.

وتلفت الحسيني إلى أن المياه الغازية لا تحتوي على قيمة غذائية مفيدة للجسم. بل على العكس، قد يؤدي الاعتماد عليها في كسر الصيام إلى نقص العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم، مما يضر بالصحة العامة.