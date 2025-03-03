أستاذ علوم سياسية: تعطيل نتنياهو لاتفاق وقف إطلاق النار هدفه التمدد الاستيطاني وتهجير الفلسطينيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 مارس 2025 03:32 مساءً - يرى الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مماطلات الجانب الإسرائيلي في اتفاق وقف إطلاق النار، أمر متوقع وليس بجديدٍ.

وقال حسن سلامة، في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، إن نتنياهو يقوم بكل ما يمكن لتعطيل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لأن تلك المرحلة تنص على انسحاب إسرائيل من القطاع، إلا أن نتنياهو لا يريد ذلك، ويرغب في تحقيق أهدافه في التمدد الاستيطاني وتهجير الفلسطينيين من أرضهم تنفيذها لخطة ترامب.

أضاف سلامة، أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بمثابة أدوات ضغط، تحاول من خلالها حكومة نتنياهو تحقيق أكبر مكاسب سياسية لم تستطيع تحقيقها على الأرض.

وأشار، إلى أن ما يقوم به نتنياهو قبيل القمة العربية مباشرة، ليبدو وأنه يحاول تحقيق ما يريده بالتحرك بأريحية شديدة أمام أصوات الناخبين في إسرائيل، في ظل الدعم الأمريكي الهائل والذي يجعله يتحرك بهذه الحرية.