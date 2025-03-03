لليوم الثاني .. شاحنات المساعدات تتكدس على معبر رفح بسبب الإغلاق الإسرائيلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 مارس 2025 03:32 مساءً - تشهد منطقة معبر رفح البرى من الجانب المصرى تكدسًا لمئات شاحنات المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، وذلك بعد توقف دخولها لليوم الثاني على التوالي، نتيجة الإغلاق الإسرائيلي للمعابر ورفض تل أبيب السماح بوصول الإمدادات الإغاثية إلى المدنيين في القطاع.
وأفادت مصادر بمعبر رفح والهلال الأحمر المصرى أن أكثر من 700 شاحنة محملة بالمواد الغذائية، الأدوية، المستلزمات الطبية، وصهاريج الوقود، تنتظر السماح لها بالعبور، وسط مخاوف متزايدة من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث يواجه السكان نقصًا حادًا في الغذاء والدواء والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات والمرافق الحيوية.
وأكدت المصادر أن الجهات المصرية المختصة تواصل جهودها لتسهيل دخول المساعدات فور استئناف العبور، حيث يتم تنظيم الشاحنات داخل المخازن اللوجستية المخصصة لها في محافظة شمال سيناء، لضمان سرعة التحرك بمجرد فتح المعبر.
كما تعمل فرق الهلال الأحمر المصري على فرز وتسجيل الشحنات وتنسيق عملية النقل بالتعاون مع المنظمات الإغاثية الدولية.
ورغم العقبات التي تفرضها إسرائيل، تواصل مصر جهودها الحثيثة لضمان تدفق المساعدات إلى غزة، حيث تستمر عمليات استقبال وتخزين الإمدادات في 7 مخازن لوجستية تم إنشاؤها خصيصًا لهذا الغرض في شمال سيناء.
وأوضحت المصادر أن مصر تستطيع تمرير 600 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميًا بمجرد إعادة فتح المعابر، في ظل تنسيق مستمر مع الهلال الأحمر المصري والمنظمات الإنسانية لضمان سرعة التوزيع داخل القطاع.