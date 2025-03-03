جمال الكشكى: قرار نتنياهو بمنع المساعدات لغزة يهدف في المقام الأول مصلحته الشخصية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 مارس 2025 03:32 مساءً - قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي، إن كل ردود الأفعال تدين قرار منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشددا على أن مصر أكدت مرارًا ضرورة وأهمية إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وكل دول العالم تدين إدانة كاملة هذا القرار السلبي الذي اتخذه نتنياهو بشأن منع دخول المساعدات لغزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في قناة "اكسترا نيوز": قرار منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة ضد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضد كل الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان؛ لأنه يهدف في المقام الأول إلى مصلحته الشخصية دون النظر إلى حقوق الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكد جمال الكشكي أن نتنياهو ارتكب جرائم دولية وجرائم تطهير عرقي وجرائم ضد القانون الدولي الإنساني، ويحاول بقدر الإمكان سد أي منافذ من شأنها إحداث حلحلة في مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، مشددا على أن حكومة نتنياهو تهدف إلى استغلال سلاح التجويع ونتنياهو يحاول إفساد أي طريق للاستقرار في قطاع غزة ويعرقل الوصول إلي المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار ونتنياهو يزايد بقطع المساعدات الإنسانية لتحقيق هدفه الشخصي واستمراره في الحكومة الإسرائيلية.