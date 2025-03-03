داعمة للشعب الفلسطيني فى أصعب اللحظات.. اللجنة المصرية توزع مساعدات على العائدين إلى بيوتهم شمال غزة (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 مارس 2025 03:32 مساءً - واصلت اللجنة المصرية توزيع المساعدات على المواطنين العائدين إلى بيوتهم شمال قطاع غزة.

وقال أحد أعضاء اللجنة: "فى كل الأوقات تؤكد جمهورية مصر العربية أنها داعمة ومتضامنة مع الشعب الفلسطيني حتي فى أصعب اللحظات.. وتواصل اللجنة توزيع المساعدات على المواطنين العائدين إلى بيوتهم فى شمال القطاع".

وتشمل المساعدات التي تقدمها اللجنة المصرية فى قطاع غزة، مياه معدنية للشرب وطرود غذائية وبطانيات مقدمة من الشعب المصري".

وعبر أهالي شمال قطاع غزة عن فرحتهم بالمساعدات المقدمة ومعبرين عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية على الدعم والمساندة.