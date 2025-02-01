شوربة السبانخ: وصفة صحية سيحبها أطفالك

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 فبراير 2025 12:56 صباحاً - الفوائد الغذائية لشوربة السبانخ

السبانخ من الخضروات الورقية الغنية بالعناصر الغذائية التي تعزز الصحة العامة للجسم وتساهم في نمو الأطفال بشكل صحي. تناول شوربة السبانخ يساعد في تعزيز المناعة وتقوية العظام وتحسين صحة العينين. السبانخ يحتوي على فيتامين A وفيتامين C والحديد والكالسيوم، مما يجعله خيارًا ممتازًا لصحة أطفالك.

مكونات شوربة السبانخ

لإعداد شوربة السبانخ اللذيذة والمغذية، ستحتاجين إلى المكونات التالية:

1 كيلوغرام من السبانخ الطازج، مغسول ومقطع

1 بصلة كبيرة، مفرومة

2 فص ثوم، مهروس

2 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

1 لتر من مرق الخضار أو الدجاج

1 كوب من الكريمة الطازجة (اختياري)

ملح وفلفل حسب الذوق

طريقة التحضير

إليك خطوات بسيطة لتحضير شوربة السبانخ التي سيحبها أطفالك:

الخطوة 1: إعداد المكونات

ابدأي بتحضير جميع المكونات وضعها جانبًا. قشري وقطعي البصل وافركي الثوم جيدًا، وجهزي السبانخ بعد غسله جيدًا وتقطيعه.

الخطوة 2: التحضير

في وعاء كبير على نار متوسطة، سخني زيت الزيتون. أضيفي البصل المفروم والثوم المهروس، وقلبي حتى يذبلا ويصير لون البصل شفافًا.

الخطوة 3: طهي السبانخ

أضيفي السبانخ المقطع إلى الوعاء وقلبي جيدًا حتى يذبل السبانخ. يستغرق هذا بضعة دقائق فقط.

الخطوة 4: إضافة المرق

أضيفي مرق الخضار (أو الدجاج) واتركي الخليط حتى يغلي. بعد ذلك، قللي الحرارة واتركيه يغلي برفق لمدة 10-15 دقيقة.

الخطوة 5: الخلط

باستخدام خلاط يدوي، اخلطي الشوربة حتى تحصلين على قوام ناعم وكريمي. إذا كنت تفضلين القوام الغليظ، يمكنك تخطي هذه الخطوة أو خلط بعضها وترك بعض الأوراق سليمة.

الخطوة 6: إضافة الكريمة

إذا كنت ترغبين في إضافة نكهة كريمية للشوربة، قومي بتحريك الكريمة الطازجة في الشوربة بعد إزالتها من على النار. تذوقي الشوربة وأضيفي الملح والفلفل حسب الرغبة.

طريقة التقديم

قدمي شوربة السبانخ ساخنة في أوعية مخصصة للشوربة مع بعض الخبز المحمص على الجانب. يمكنك إضافة رشة من جوزة الطيب لمزيد من النكهة إذا رغبت.

نصائح وحيل لجعل الوصفة أكثر جاذبية للأطفال

إضافة الجبن: رشي القليل من الجبن المبشور على وجه الشوربة لجعلها أكثر جاذبية للأطفال.

رشي القليل من الجبن المبشور على وجه الشوربة لجعلها أكثر جاذبية للأطفال. استخدام الأشكال: قدمي الخبز المحمص بأشكال مرحة مثل النجوم أو القلوب لإضافة عنصر من المرح.

قدمي الخبز المحمص بأشكال مرحة مثل النجوم أو القلوب لإضافة عنصر من المرح. تعزيز المشاركة: دعي أطفالك يشاركون في إعداد الشوربة لجعلهم أكثر حماسًا لتذوق ما صنعوه.

تجربة شوربة السبانخ مع أطفالك لن تكون فقط تجربة لذيذة بل صحية أيضًا، وستحظى بإعجاب الجميع بفضل نكهتها الغنية وفوائدها الغذائية.