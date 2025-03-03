نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب ترتفع بدعم من ضعف الدولار والمخاوف الجيوسياسية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 3 مارس 2025 04:12 مساءً - _ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات المبكرة الإثنين، بدعم من ضعف الدولار، في حين أدى التعثر في تحقيق السلام في أوكرانيا والمخاوف بشأن سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية إلى تعزيز الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.

بحلول الساعة 0303 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2866.76 دولار للأونصة (الأوقية).

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 2880.50 دولار للأونصة، بحسب بيانات وكالة “”.

ونزل مؤشر الدولار 0.4 بالمئة متراجعا عن أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين الذي سجله في الجلسة السابقة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كالفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا “من المرجح أن يكون الاتجاه الصعودي المبكر للذهب في آسيا اليوم مدفوعا بعوامل الخطر الجيوسياسية بسبب التعثر في اتفاق السلام المتوقع بين أوكرانيا وروسيا”.

تابعنا على | Linkedin | instagram

انتهى اجتماع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة باشتباك حاد، مما أضاف حالة من الضبابية إلى الأسواق المالية المضطربة بالفعل بسبب ضعف البيانات الاقتصادية والتقلبات حول السياسات التجارية الأمريكية.

وقال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك الأحد إن الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك ستدخل حيز التنفيذ غدا الثلاثاء، لكن ترامب سيقرر ما إذا كان سيلتزم بالمستوى المخطط له البالغ 25 بالمئة.

وقال ترامب إنه سيضيف تعرفات جمركية أخرى بنسبة 10 بالمئة على السلع الصينية غدا الثلاثاء، وهو ما يضاعف فعليا الرسوم البالغة 10 بالمئة التي فرضت في الرابع من فبراير.

وأظهرت بيانات صدرت الجمعة أن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة انخفض بشكل غير متوقع في يناير، لكن ارتفاع التضخم قد يوفر ذريعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لإرجاء خفض أسعار الفائدة لبعض الوقت.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 945.45 دولار للأونصة. وارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 928.54 دولار للأونصة. وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 31.30 دولار للأونصة.