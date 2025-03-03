فواكه يجب أن يبتعد عنها مريض السكري

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 مارس 2025 01:49 صباحاً - الفواكه وتأثيرها على مرضى السكري

الفواكه تعد جزءاً مهماً من النظام الغذائي الصحي وتحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية. لكن بالنسبة لمرضى السكري، قد يكون لبعض الفواكه تأثير سلبي على مستويات السكر في الدم. لذلك، من الضروري أن يكون المرضى على دراية بما يمكن تناوله وما يجب تجنبه.

فهم مؤشر نسبة السكر في الدم

قبل الحديث عن الفواكه التي ينصح بالابتعاد عنها، من المهم فهم مؤشر نسبة السكر في الدم (GI). وهو مقياس لتحديد سرعة تأثير الأطعمة على رفع مستويات السكر في الدم. الأطعمة ذات المؤشر العالي (70 فأكثر) قد تسبب ارتفاع حاد وسريع في مستوى السكر في الدم، في حين أن الأطعمة ذات المؤشر المنخفض (55 وأقل) ترفع السكر ببطء وبشكل متدرّج.

أنواع الفواكه التي يُفضّل تجنبها

بعض الفواكه تحتوي على كميات عالية من السكر الطبيعي، وبالتالي قد تزيد من مستويات السكر في الدم بسرعة. وإليك قائمة ببعض الفواكه التي ينبغي لمرضى السكري التفكير في تجنبها أو تناولها بكميات محدودة:

البطيخ: يحتوي على مؤشر جلايسيمي مرتفع، مما يجعله غير مناسب للإستهلاك بكثرة.

يحتوي على مؤشر جلايسيمي مرتفع، مما يجعله غير مناسب للإستهلاك بكثرة. الأناناس: يتميز بارتفاع نسبة السكر، وقد يؤثر سلباً على مستويات السكر في الدم.

يتميز بارتفاع نسبة السكر، وقد يؤثر سلباً على مستويات السكر في الدم. العنب: بالرغم من فوائده الصحية المتعددة، إلا أن نسبة السكر فيه عالية ويسهم في ارتفاع مستويات السكر.

بالرغم من فوائده الصحية المتعددة، إلا أن نسبة السكر فيه عالية ويسهم في ارتفاع مستويات السكر. المانجو: فاكهة لذيذة لكنها غنية بالسكريات الطبيعية ويجب تناولها بحذر.

فاكهة لذيذة لكنها غنية بالسكريات الطبيعية ويجب تناولها بحذر. الموز الناضج: محتواه العالي من السكر يجعل من تناوله خيارًا غير مناسب بالنسبة لمرضى السكري.

الأعتدال هو الحل

من المهم لمرضى السكري أن يعتمدوا على نظام غذائي متوازن يحتوي على الفواكه مع مراعاة الكميات والنوعيات المناسبة. يُفضل استشارة الأخصائي الغذائي لتحديد الخيارات المثلى التي تتناسب مع كل حالة صحية على حدة.

أخيراً، من الضروري أن يدرك مرضى السكري أهمية متابعة مستويات السكر بانتظام، وأن يعملوا بشكل مستمر على تحقيق التوازن المناسب في تناول مختلف الأطعمة، بما في ذلك الفواكه.