الأمراض العقلية المرتبطة بالمهنة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 يناير 2025 04:58 مساءً - أظهرت دراسة مثيرة أن اختيارك لمهنتك قد يكون له تأثير على احتمالية إصابتك بمجموعة من الاضطرابات العقلية.

فقد اكتشف الباحثون الذين قاموا بتحليل بيانات أكثر من 400 ألف شخص من بريطانيا والولايات المتحدة وجود علاقة بين الجينات التي تزيد من خطر الإصابة باضطرابات مثل فرط الحركة ونقص الانتباه، والتوحد، والاكتئاب، والفصام، وبين المهن التي يمارسها الأفراد.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن هذه الخصائص قد تدفع بعض الأشخاص لاختيار مسارات مهنية معينة.

فقد أظهرت النتائج أن العاملين في مجالات الفنون والتصميم هم الأكثر عرضة للإصابة باستعداد وراثي للأمراض العقلية بشكل عام، بما في ذلك فقدان الشهية، واضطراب ثنائي القطب، والتوحد، والفصام، والاكتئاب.

بينما كان الأشخاص الذين يعملون في مجال تكنولوجيا المعلومات أكثر عرضة للإصابة بالتوحد من الناحية الوراثية، ولكنهم كانوا أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

أما المعلمون، فقد أظهروا زيادة في علامات فقدان الشهية واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه مقارنة بـ21 فئة مهنية أخرى تم دراستها.

في حين أن العاملين في مجال العمل الاجتماعي كانوا أكثر عرضة للإصابة باضطرابات معينة.