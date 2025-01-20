فيران توريس: هانزي فليك يمنحني الثقة .. ونؤمن بمقولة مدرب بنفيكا

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 10:00 مساءً - تحدث فيران توريس، جناح برشلونة، عن جاهزية فريقه لمواجهة بنفيكا البرتغالي، غداً الثلاثاء، في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال توريس: “دوري أبطال أوروبا دائماً ما يكون مسابقة مهمة للغاية، بأجواء مختلفة.. ونحن جميعاً متحمسون للعب، ومحاولة حصد النقاط الثلاث، وضمان التأهل واكتساب الثقة من أجل الدوري الإسباني”.

وأضاف: “يمكنني القول إنني أسعى للتعلم، مع لحظات صعود وهبوط.. عشت لحظات جميلة، وأخرى ليست كذلك.. إنها مرحلة جميلة جداً، ولدي ثقة كبيرة بالنادي”.

وحول مستقبله وإمكانية رحيله خلال الميركاتو الشتوي، قال: ” مستقبلي سيكون هنا.. ألعب هنا، وأفوز بالعديد من الألقاب مع برشلونة”.

وبخصوص تصريح برونو لاجي حول كون برشلونة مرشحاً للتتويج باللقب، قال: “أي لاعب في برشلونة يؤمن بذلك.. إنه مديح جميل للغاية، أن يقول مدرب بنفيكا هذا الكلام”.

واستكمل توريس: “صحيح أننا في السنوات الأخيرة، لم نحصل على النتائج المرجوة في دوري الأبطال، وهذا أحد الدوافع الكبيرة لتغيير الوضع”.

وأردف: “في الدوري الإسباني، لم نصل إلى المستوى الذي كان ينبغي علينا الوصول إليه، وخسرنا نقاطاً قد تعاقبنا في المستقبل.. لكن علينا التركيز على ما بأيدينا، وحصد أكبر عدد ممكن من النقاط”.

واختتم: “أنا سعيد جداً.. تعافيت بدنياً بعد الإصابات الصغيرة.. المدرب يمنحني الثقة، وأحاول المساعدة”.