الدوري الإنكليزي (22): تشيلسي يلاقي وولفرهامبتون

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 08:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، الإثنين، فريقا تشيلسي وولفرهامبتون، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، في ختام منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز بكرة القدم.

النتائج المسجلة في الجولة (22)

إيفرتون × توتنهام هوتسبير 3-2

مانشستر يونايتد × برايتون 1-3

نوتينغهام فورست × ساوثهامبتون 3-2

إبسويتش تاون × مانشستر سيتي 0-6

نيوكاسل يونايتد × بورنموث 1-4

وست هام يونايتد × كريستال بالاس 0-2

ليستر سيتي × فولهام 0-2

برينتفورد × ليفربول 0-2

آرسنال × أستون فيلا 2-2

ترتيب فرق المقدمة

1- ليفربول: 50 نقطة

2- آرسنال: 44 نقطة

3- نوتينغهام فورست: 44 نقطة

4- مانشستر سيتي: 38 نقطة

5- نيوكاسل: 38 نقطة