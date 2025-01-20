نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإنكليزي (22): تشيلسي يلاقي وولفرهامبتون على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 08:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يلتقي اليوم، الإثنين، فريقا تشيلسي وولفرهامبتون، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، في ختام منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز بكرة القدم.
النتائج المسجلة في الجولة (22)
إيفرتون × توتنهام هوتسبير 3-2
مانشستر يونايتد × برايتون 1-3
نوتينغهام فورست × ساوثهامبتون 3-2
إبسويتش تاون × مانشستر سيتي 0-6
نيوكاسل يونايتد × بورنموث 1-4
وست هام يونايتد × كريستال بالاس 0-2
ليستر سيتي × فولهام 0-2
برينتفورد × ليفربول 0-2
آرسنال × أستون فيلا 2-2
ترتيب فرق المقدمة
1- ليفربول: 50 نقطة
2- آرسنال: 44 نقطة
3- نوتينغهام فورست: 44 نقطة
4- مانشستر سيتي: 38 نقطة
5- نيوكاسل: 38 نقطة