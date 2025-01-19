لولاية خامسة على التوالي .. فلورنتينو بيريز يستمر بقيادة ريال مدريد

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 01:00 مساءً - كشف تقرير صحفي، فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، سيستمر في منصبه، لولاية خامسة على التوالي.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “ريليفو” الإسبانية، فإن باب الترشح لانتخابات رئاسة النادي أُغلق دون تقدم أي مرشح لينافس بيريز، وبالتالي سيستمر في منصبه بالتزكية.

جدير بالذكر، أن فلورنتينو بيريز قاد ريال مدريد على فترتين، الأولى من عام 2000 حتى عام 2006، ثم الثانية من عام 2009 وحتى الآن.

وحقق الميرنجي تحت قيادته العديد من الألقاب، لعل أبرزها 7 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و7 ألقاب في الدوري الإسباني، وغيرها