الدوري السويسري (19): لوزان يواجه لوزيرن

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 08:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الأحد، مباريات الجولة التاسعة عشرة من الدوري السويسري بكرة القدم، فيلعب زيوريخ مع يافردون الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة، ولوزان مع لوزيرن الساعة 18:30، ولوغانو مع بازل بنفس التوقيت.

النتائج المسجلة في الجولة (19)

يونج بويز × وينترثور 0-0

سيون × جراسهوبرز 0-1

سيرفيت × سانت جالين 1-1

ترتيب فرق المقدمة

1- لوغانو: 31 نقطة

2- بازل: 30 نقطة

3- لوزان: 30 نقطة

4- سيرفيت: 30 نقطة

5- لوزيرن: 29 نقطة