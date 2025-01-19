نشكركم على متابعتكم خبر الدوري السويسري (19): لوزان يواجه لوزيرن على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 08:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستكمل اليوم، الأحد، مباريات الجولة التاسعة عشرة من الدوري السويسري بكرة القدم، فيلعب زيوريخ مع يافردون الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة، ولوزان مع لوزيرن الساعة 18:30، ولوغانو مع بازل بنفس التوقيت.
النتائج المسجلة في الجولة (19)
يونج بويز × وينترثور 0-0
سيون × جراسهوبرز 0-1
سيرفيت × سانت جالين 1-1
ترتيب فرق المقدمة
1- لوغانو: 31 نقطة
2- بازل: 30 نقطة
3- لوزان: 30 نقطة
4- سيرفيت: 30 نقطة
5- لوزيرن: 29 نقطة