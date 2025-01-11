تعرف عليها .. الأضرار الصحية غير المتوقعة للمشروبات الغازية الخالية من السكر

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 يناير 2025 07:54 مساءً - رغم اعتقاد الكثيرين أن الصودا دايت أو المشروبات الغازية الخالية من السكر هي بديل آمن للمشروبات السكرية، إلا أن الدراسات الحديثة تكشف عن حقائق صادمة حول أضرارها الصحية. دعونا نستكشف معًا 5 تأثيرات خفية لهذه المشروبات:

اضطراب إشارات الجوع: المحليات الصناعية الموجودة في هذه المشروبات تخدع الدماغ وتجعله يعتقد أنه يتناول سكرًا حقيقيًا، مما يؤدي إلى زيادة الرغبة في تناول المزيد من السكريات والدهون، وبالتالي زيادة الوزن.

تهديد صحة العظام: حمض الفوسفوريك الموجود في هذه المشروبات يتداخل مع امتصاص الكالسيوم، مما يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام وخاصة لدى النساء.

اضطراب توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء: المحليات الصناعية تؤثر سلبًا على البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يؤدي إلى مشاكل هضمية وتأثير على عملية التمثيل الغذائي.

زيادة خطر أمراض القلب: الدراسات تربط بين استهلاك الصودا دايت بانتظام وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم.

تقلبات في المزاج: المحليات الصناعية قد تتداخل مع النواقل العصبية في الدماغ، مما يؤثر على الحالة المزاجية وقد يسبب الاكتئاب الخفيف.

لماذا تبدو هذه المشروبات ضارة؟

المحليات الصناعية: هذه المواد الكيميائية مصممة لتكون حلوة الطعم ولكنها لا توفر أي قيمة غذائية.

حمض الفوسفوريك: يساهم في تآكل الأسنان ويضعف العظام.

نصائح للحفاظ على صحتك:

الحد من استهلاك المشروبات الغازية: سواء كانت سكرية أو خالية من السكر.

التركيز على الماء: الماء هو أفضل مشروب للجسم.

تناول الفواكه والخضروات: تحتوي على السكريات الطبيعية والألياف الغذائية.

الاعتدال في تناول الأطعمة المصنعة: تحتوي على الكثير من السكريات المضافة والمحليات الصناعية.

هذا وقد تكون المشروبات الغازية الخالية من السكر مغرية بسبب عدم احتوائها على سعرات حرارية، ولكن الأضرار الصحية التي تسببها تفوق فوائدها. لذا، من الأفضل اختيار بدائل صحية مثل الماء والعصائر الطبيعية.