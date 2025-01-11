بيدري ينفي شائعات رفض تمثيل منتخب إسبانيا

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 يناير 2025 07:54 مساءً - أكد بيدري، نجم برشلونة، عدم صحة الشائعات حول رفضه تمثيل منتخب إسبانيا، بسبب قضية داني أولمو، داعياً الجميع لعدم تصديق مثل هذه الشائعات.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أضاف بيدري: “لا يهمني ما يجري خارجاً أحاول التركيز فقط على المباراة (نهائي كأس السوبر أمام ريال مدريد)”.

وأكمل: “أنا سعيد للغاية بالاستمرارية التي أحظى بها.. امتلاك لاعبين مميزين في كل مركز أمر جيد للفريق”.

وحول مواجهة ريال مدريد، أجاب: “علينا السيطرة على المباراة. إنه فريق قوي في الهجمات المرتدة، لذا علينا أن نكون يقظين لتقليل خطورتهم”.

وعن مستقبله مع برشلونة، أتم: “وكلائي والنادي أكدوا أن الأمور تسير على ما يرام. تركيزي الآن منصب على الفوز في النهائي، وأطلب من الجماهير الاطمئنان”.