كيف تبني نظامًا غذائيًا صحيًا لطفلك؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 يناير 2025 07:54 مساءً - تغذية الأطفال هي ركيزة أساسية لنموهم الصحي والتطور العقلي والجسدي. فما هي الأطعمة الأساسية التي يجب أن يتناولها طفلك لضمان حصوله على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها؟

أهم 5 أطعمة لنمو الأطفال:

منتجات الألبان:

السبب: غنية بالكالسيوم والبروتين الضروريين لبناء العظام والأسنان القوية.

الأمثلة: الحليب، الزبادي، الجبن.

البروتين:

السبب: لبنة بناء الجسم ويساهم في نمو العضلات والأنسجة.

المصادر: اللحوم الخالية من الدهون، الدواجن، الأسماك، البيض، البقوليات، المكسرات.

الفواكه:

السبب: غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف التي تعزز المناعة وتحمي من الأمراض.

الأمثلة: التفاح، الموز، البرتقال، التوت.

الخضروات:

السبب: مصدر غني بالفيتامينات والمعادن والألياف التي تساعد على الهضم وتعزيز الصحة العامة.

الأمثلة: الجزر، البروكلي، السبانخ، الخيار.

الحبوب الكاملة:

السبب: توفر الطاقة اللازمة للنشاط البدني وتساعد على الشعور بالشبع.

الأمثلة: الأرز البني، الشوفان، الخبز المصنوع من دقيق القمح الكامل.

لماذا تعتبر هذه الأطعمة مهمة لنمو الأطفال؟

البروتين: لبنة بناء الجسم ويساعد في نمو العضلات والأنسجة.

الكالسيوم: ضروري لبناء عظام وأسنان قوية.

الفيتامينات والمعادن: تعزز المناعة وتحمي من الأمراض.

الألياف: تساعد على الهضم وتنظم حركة الأمعاء.

الدهون الصحية: ضرورية لنمو الدماغ وتطور الجهاز العصبي.

نصائح إضافية لتغذية أطفالك:

تنوع الأطعمة: قدمي لطفلك مجموعة متنوعة من الأطعمة لضمان حصوله على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها.

الوجبات الخفيفة الصحية: قدمي لطفلك وجبات خفيفة صحية بين الوجبات الرئيسية مثل الفواكه والخضروات والحليب.

شجعي طفلك على المشاركة في إعداد الطعام: سيساعده ذلك على تذوق الأطعمة الجديدة والصحية.

كني قدوة: إذا كنتِ تتبعين نظامًا غذائيًا صحيًا، فمن المرجح أن يقلدك طفلك.