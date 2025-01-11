كيف تبني نظامًا غذائيًا صحيًا لطفلك؟

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 يناير 2025 07:54 مساءً - تغذية الأطفال هي ركيزة أساسية لنموهم الصحي والتطور العقلي والجسدي. فما هي الأطعمة الأساسية التي يجب أن يتناولها طفلك لضمان حصوله على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها؟
أهم 5 أطعمة لنمو الأطفال:
منتجات الألبان:
السبب: غنية بالكالسيوم والبروتين الضروريين لبناء العظام والأسنان القوية.
الأمثلة: الحليب، الزبادي، الجبن.
البروتين:
السبب: لبنة بناء الجسم ويساهم في نمو العضلات والأنسجة.
المصادر: اللحوم الخالية من الدهون، الدواجن، الأسماك، البيض، البقوليات، المكسرات.
الفواكه:
السبب: غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف التي تعزز المناعة وتحمي من الأمراض.
الأمثلة: التفاح، الموز، البرتقال، التوت.
الخضروات:
السبب: مصدر غني بالفيتامينات والمعادن والألياف التي تساعد على الهضم وتعزيز الصحة العامة.
الأمثلة: الجزر، البروكلي، السبانخ، الخيار.
الحبوب الكاملة:
السبب: توفر الطاقة اللازمة للنشاط البدني وتساعد على الشعور بالشبع.
الأمثلة: الأرز البني، الشوفان، الخبز المصنوع من دقيق القمح الكامل.
لماذا تعتبر هذه الأطعمة مهمة لنمو الأطفال؟
البروتين: لبنة بناء الجسم ويساعد في نمو العضلات والأنسجة.
الكالسيوم: ضروري لبناء عظام وأسنان قوية.
الفيتامينات والمعادن: تعزز المناعة وتحمي من الأمراض.
الألياف: تساعد على الهضم وتنظم حركة الأمعاء.
الدهون الصحية: ضرورية لنمو الدماغ وتطور الجهاز العصبي.
نصائح إضافية لتغذية أطفالك:
تنوع الأطعمة: قدمي لطفلك مجموعة متنوعة من الأطعمة لضمان حصوله على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها.
الوجبات الخفيفة الصحية: قدمي لطفلك وجبات خفيفة صحية بين الوجبات الرئيسية مثل الفواكه والخضروات والحليب.
شجعي طفلك على المشاركة في إعداد الطعام: سيساعده ذلك على تذوق الأطعمة الجديدة والصحية.
كني قدوة: إذا كنتِ تتبعين نظامًا غذائيًا صحيًا، فمن المرجح أن يقلدك طفلك.