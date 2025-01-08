أطعمة تزيد من خطر الإصابة في السرطان

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 يناير 2025 08:52 مساءً - الأطعمة ودورها في زيادة خطر الإصابة بالسرطان

السرطان هو أحد الأمراض التي تشكل تهديداً كبيراً للصحة العامة في العالم. أسبابه متعددة ومعقدة، ولكن هناك إجماع متزايد على أن العوامل الغذائية تلعب دوراً مهماً في زيادة أو خفض خطر الإصابة. لذلك، من المهم التعرف على الأطعمة التي قد تزيد من خطر الإصابة بهذا المرض.

الأطعمة المعالجة واللحوم المدخنة

تشير الدراسات إلى أن تناول الكميات الكبيرة من الأطعمة المعالجة واللحوم المدخنة قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون والمستقيم. المواد الحافظة والمواد الكيميائية المستخدمة في معالجة هذه الأطعمة، مثل النيترات، قد تكون لها تأثيرات سلبية على الخلايا.

الدهون المشبعة والمهدرجة

الدهون المشبعة والمتحولة الموجودة في الأطعمة المقلية والمأكولات السريعة قد تساهم في زيادة خطر الإصابة بالسرطان. تناول كميات كبيرة من هذه الدهون يزيد من الالتهاب ويزيد من احتمالية تراكم الخلايا السريعة الانقسام التي يمكن أن تؤدي إلى تكوين الأورام.

الكحول

الكحول أيضاً يرتبط بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان الكبد والثدي. يعزى ذلك إلى أن الكحول قد يؤدي إلى تلف الحمض النووي ويعزز الأضرار التي تصيب الخلايا، مما يسهم في تطور الخلايا السرطانية.

الأطعمة السكرية والمشروبات الغازية

السكر لا يُعد ضاراً فقط للجهاز العصبي والقلب، بل يُعتقد أيضاً أنه قد يزيد من خطر السرطان. ارتفاع مستويات السكر في الدم يمكن أن يؤدي إلى زيادة إنتاج الإنسولين والالتهابات، مما يساهم في نمو الخلايا السرطانية.

كيف نحد من خطر الإصابة؟

للتقليل من خطر الإصابة بالسرطان، يُنصح باتباع نظام غذائي متوازن يتكون من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، مع تجنب الأطعمة المعالجة والدهون الضارة. إليك بعض النصائح:

اختر اللحوم الطازجة على اللحوم المعالجة والمدخنة.

اعتمد على الدهون الصحية مثل زيت الزيتون والمكسرات.

قلل استهلاك الكحول والسكر إلى الحد الأدنى.

تناول كميات كافية من الألياف الغذائية.

مارس النشاط البدني بانتظام.

في الختام، اتخاذ خطوات لتعديل النظام الغذائي قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان بالإضافة إلى تحسين الصحة العامة. الوعي والدراية هما المفتاح لاتخاذ قرار مستنير للحفاظ على صحتك وسلامتك.