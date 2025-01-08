ليلة استثنائية عاشها عشرات الآلاف في رأس الخيمة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 يناير 2025 06:56 مساءً - شهدت رأس الخيمة ليلةً استثنائية لا تُنسى، احتفالاً ب«رأس السنة الميلادية» الجديدة، 2025، تضمنت عُروضاً مُبهرة وتشكيلات جمالية مُعبرة في سماء الإمارة، رسمتها الألعاب النارية وطائرات «الدرون»، والتي تروي القصة الحضارية التاريخية والأبعاد التراثية لرأس الخيمة في سماء الإمارة، ضمن المنطقة الواقعة بين جزيرة المرجان وقرية الحمرا، حيث أقيم الاحتفال الرئيسي.

وسجلت احتفالات رأس الخيمة بالعام 2025 تفاعل حشود كبيرة، قُدرت بعشرات الآلاف من الأهالي والزوار، القادمين من مختلف إمارات الدولة، بجانب أفواج من السياح، من جنسيات عديدة، وسط ترتيبات كبيرة وتجهيزات نوعية عكفت عليها الجهات المختصة في الإمارة، بقيادة هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة. واحتضن محيط أبراج جلفار، لأول مرة في قلب مدينة رأس الخيمة، احتفالاً أُطلقت خلاله الألعاب النارية، حيث استمتع الأهالي والزوار بالعرض الخاص.

وبذلت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلةً بطواقمها وفرق عملها ودورياتها المختصة، جهوداً حثيثة على مدار ساعات طويلة، ليلة أمس، حفاظاً على الأمن والأمان وتعزيزاً للسلامة العامة، وسعياً لتنظيم حركة المرور، في ظل تدفق أكثر من 20 ألف سيارة تقريباً، قبل انطلاق الاحتفال الرئيسي بحوالي 5 ساعات