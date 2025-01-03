لماذا يستمر الزكام لفترة طويلة؟ أسبابه وطرق علاجه الشاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 06:56 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

هل تعاني من زكام مزمن لا يتركك في حالك؟ هل تشعر بالإرهاق المستمر والسعال الدائم؟ تعتبر نزلات البرد والإنفلونزا من الأمراض الشائعة، ولكن قد يمتد تأثيرها لفترة أطول مما نتوقع. في هذا المقال، سنتعرف على أسباب استمرار الزكام لفترة طويلة وكيفية التخلص منه نهائياً، بالإضافة إلى نصائح هامة للحفاظ على صحتك خلال فصل الشتاء.

أسباب استمرار الزكام:

العدوى البكتيرية الثانوية: بعد الإصابة بالفيروس، قد تلتحق بكتيريا أخرى بالجسم وتسبب التهابًا مستمرًا.

الحساسية الموسمية: قد تزيد أعراض الحساسية من حدة الزكام وتطيله.

ضعف الجهاز المناعي: الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة يكونون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى المتكررة.

أمراض مزمنة: بعض الأمراض مثل الربو والتهاب الجيوب الأنفية المزمن قد تزيد من حدة أعراض الزكام.

العادات الخاطئة: التدخين، التعرض للتلوث، وقلة النوم من العوامل التي تضعف الجهاز المناعي وتزيد من مدة المرض.

أعراض الزكام المزمن:

سيلان الأنف المستمر

احتقان الأنف

السعال الجاف أو المنتج للمخاط

حكة في الحلق

صداع

إحساس بالتعب والإرهاق

طرق العلاج والوقاية:

العلاج الطبي: استشر طبيبك لتحديد العلاج المناسب لحالتك، فقد تحتاج إلى مضادات حيوية في حالة وجود عدوى بكتيرية.

العلاجات المنزلية: شرب السوائل الدافئة، الراحة التامة، واستخدام مرطبات الهواء يمكن أن تخفف الأعراض.

تقوية الجهاز المناعي: تناول غذاء صحي ومتوازن، ممارسة الرياضة بانتظام، والحصول على قسط كافٍ من النوم.

الوقاية من العدوى: غسل اليدين بانتظام، تجنب الأماكن المزدحمة، والتطعيم ضد الإنفلونزا.

نصائح هامة للوقاية من الزكام في الشتاء:

ارتداء الملابس الدافئة: للحفاظ على درجة حرارة الجسم.

تجنب التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة: لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

غسل اليدين بانتظام: لمنع انتشار العدوى.

تعزيز المناعة: بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين C والزنك.

هذا واستمرار الزكام لفترة طويلة قد يكون مزعجًا، ولكن باتباع النصائح المذكورة في هذا المقال، يمكنك التخلص منه بشكل أسرع والوقاية من الإصابة به مرة أخرى. تذكر أن استشارة الطبيب هي الخطوة الأولى لعلاج أي مشكلة صحية.