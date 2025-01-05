لماذا يلتزم ريال مدريد الصمت بشأن أزمة داني أولمو؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 يناير 2025 04:54 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن سبب عدم تعليق ريال مدريد، على أزمة نادي برشلونة، المتعلقة بتسجيل الثنائي داني أولمو وباو فيكتور..

ولم يتمكن النادي الكتالوني من تسجيل الثنائي رغم عودته لقاعدة (1:1) أمام قانون اللعب المالي النظيف، وذلك بسبب انتهاء الفترة المخصصة لتسجيل الثنائي.

وترفض عدة أندية من الدوري الإسباني منح استثناء لنادي برشلونة بحجة “الظروف القاهرة” فيما لم يصدر أي تعليق من ريال مدريد على هذا الأمر.

وعن هذا الأمر، قالت شبكة “ريليفو” الإسبانية: “ريال مدريد، على عكس أتلتيكو مدربد ​​وبلباو وإشبيلية، صامت بشأن قضية داني أولمو”.

وأضافت الشبكة: “ريال مدريد لن يزيد من جرح برشلونة علناً أو سراً”.

وأكدت الشبكة، أن السبب الأساسي بموقف ريال مدريد متعلق ببطولة “السوبر ليج” حيث يعتبر برشلونة شريكاً أساسياً في المشروع.

ويمتلك الناديان رؤية مشتركة بشأن مشروع “السوبر ليج” حيث يرى كلاهما أن البطولة الجديدة ستكون مستقبل كرة القدم في السنوات المقبلة.