رابطة المحترفين الإماراتية تطلق مشروعاً لكبار الإماراتيين

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 04:54 مساءً - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، وشركة مبادلة للاستثمار وهيئة المساهمات المجتمعية، عن إطلاق مشروع “كرة القدم لكبار الإماراتيين”.

يأتي ذلك ضمن حزمة من المشاريع بموجب اتفاقية الشراكة المجتمعية التي تم توقيعها في أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وأصبحت شركة مبادلة للاستثمار، بموجب الاتفاقية، شريكاً رسمياً لمسابقات رابطة المحترفين الإماراتية للموسم الحالي، كما تضمنت الاتفاقية، العديد من المشاريع التوعوية والرياضية والترفيهية لمختلف فئات المجتمع.

وسيقام مشروع “كرة القدم لكبار الإماراتيين” خلال مايو/آيار المقبل، في جزيرة المارية أكتيف بالعاصمة أبو ظبي.

وتشارك في البطولة 8 فرق، ويضم كل فريق 10 لاعبين من 60 سنة فما فوق، وتقام التصفيات صباح 4 مايو/آيار، بإقامة 4 مباريات لكل فريق، ومدة كل مباراة 10 دقائق، وتليها مباراة نصف النهائي، فيما ستقام المباراة النهائية يوم 5 من الشهر نفسه، ويليها تتويج الفريق الفائز بالبطولة.