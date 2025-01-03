فوائد عصير أوراق الباريجات: قوة طبيعية لصحة أفضل

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 01:54 مساءً - متابعة بتول ضوا

تُعتبر أوراق الباريجات كنزًا طبيعيًا غنيًا بالعناصر الغذائية والمركبات المفيدة للصحة، وعند تحويلها إلى عصير، يُصبح هذا المشروب قوة مُضاعفة من الفوائد الصحية. في هذا المقال، سنتناول بالتفصيل فوائد عصير أوراق الباريجات وكيف يُمكن أن يُساهم في تعزيز صحتك بشكل عام.

1-تحتوي أوراق الباريجات على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة التي تُحارب الجذور الحرة التي تساهم في تلف الخلايا وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان والشيخوخة المبكرة.

2- يحتوي على مغذيات أساسية ومواد كيميائية نباتية تُعزز دفاعات الجسم ضد العدوى. مما يجعله أكثر قدرة على مقاومة مسببات الأمراض والأمراض المختلفة.

3- تُساعد بعض المركبات الموجودة في أوراق الباريجات في خفض مستويات الكوليسترول الضار وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

4- يُعتقد أن لأوراق الباريجات خصائص مضادة للالتهابات، مما قد يُساعد في تخفيف أعراض بعض الأمراض الالتهابية.

5- قد يُساعد عصير أوراق الباريجات في تحسين عملية الهضم وتخفيف بعض المشاكل الهضمية.

يُمكن تحضير عصير أوراق الباريجات بسهولة في المنزل. إليك طريقة بسيطة:

اغسل كمية من أوراق الباريجات الطازجة جيدًا.

ضع الأوراق في الخلاط مع كمية مناسبة من الماء.

اخلط المكونات جيدًا حتى يُصبح المزيج ناعمًا.

صفي العصير باستخدام مصفاة أو قطعة قماش نظيفة.

يُمكن إضافة القليل من العسل أو الليمون لتحسين المذاق.

على الرغم من فوائد عصير أوراق الباريجات، يُنصح دائمًا باستشارة الطبيب قبل البدء في تناوله بشكل منتظم، خاصةً للأشخاص الذين يُعانون من أمراض مزمنة أو يتناولون أدوية معينة.