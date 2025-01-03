الدوري الفرنسي (16): رين في ضيافة نيس

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 08:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يحلّ فريق رين ضيفاً على نيس، اليوم الجمعة، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات المرحلة السادسة عشرة من الدوري الفرنسي بكرة القدم.

يتواجد فريق نيس قبل هذه المباراة في المركز السادس بـ 24 نقطة، فيما يتواجد فريق رين في المركز الثاني عشر بـ 17 نقطة.

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب فرق الدوري الفرنسي بـ 40 نقطة، بفارق 10 نقا هن كل من مارسيليا وموناكو، صاحبي المركزين الثاني والثالث بـ 30 نقطة لكل منهما.