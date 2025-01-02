ابدأ يومك صحيًا: فوائد تناول البليلة على وجبة الإفطار

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 يناير 2025 11:52 صباحاً - متابعة بتول ضوا

تُعتبر وجبة الإفطار من أهم الوجبات اليومية، حيث تمد الجسم بالطاقة اللازمة لبدء يوم حافل بالنشاط والحيوية. ومن بين الخيارات الصحية والمغذية التي يُمكن تناولها على الإفطار، تبرز “البليلة” كوجبة شعبية ذات فوائد جمة. فما هي فوائد تناول البليلة على الإفطار؟ وكيف تُساهم في تعزيز صحة الجسم؟ هذا ما سنتناوله في هذا المقال.

البليلة هي وجبة تقليدية تُحضّر من حبوب القمح الكاملة المسلوقة، وتُعتبر من الأطباق الشتوية الدافئة والمغذية. تُشتهر البليلة في العديد من البلدان العربية، وتُقدّم بطرق متنوعة، حيث يُمكن تناولها سادة أو مع إضافة الحليب أو السكر أو المكسرات أو التوابل.

مصدر ممتاز للطاقة: تُعد البليلة مصدرًا غنيًا بالكربوهيدرات المعقدة التي تمد الجسم بالطاقة بشكل تدريجي ومستمر، مما يُساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لفترة أطول، ويُقلل من الرغبة في تناول وجبات خفيفة غير صحية بين الوجبات.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي: تحتوي البليلة على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تُحسّن حركة الأمعاء وتُسهّل عملية الهضم وتُقلّل من خطر الإصابة بالإمساك والانتفاخ. كما تُساهم الألياف في تعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يُعزّز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

المساعدة في فقدان الوزن: نظرًا لاحتواء البليلة على نسبة عالية من الألياف، فإنها تُساعد على الشعور بالشبع والامتلاء، مما يُقلل من كمية الطعام المتناولة لاحقًا، وبالتالي يُساهم في عملية فقدان الوزن أو الحفاظ على وزن صحي.

مصدر غني بالعناصر الغذائية: تُعتبر البليلة مصدرًا جيدًا للعديد من العناصر الغذائية الهامة، مثل البروتينات والفيتامينات والمعادن، مثل الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم. هذه العناصر تُساهم في تعزيز صحة الجسم ووظائفه الحيوية.

الوقاية من أمراض القلب: تُشير بعض الدراسات إلى أن تناول الأطعمة الغنية بالألياف، مثل البليلة، يُمكن أن يُساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وبالتالي يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تقوية العظام: تحتوي البليلة على بعض المعادن الهامة لصحة العظام، مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، والتي تُساهم في الحفاظ على قوة العظام والوقاية من هشاشة العظام.