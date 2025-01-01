جنات تكشف عن خيانة فنية وتفاصيل صادمة عن أحدث ألبوماتها

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 يناير 2025 09:56 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

كشفت الفنانة جنات في تصريحات تلفزيونية حديثة عن تفاصيل صادمة حول تعرضها لخيانة فنية، حيث تم سرقة أغنية جديدة كانت تستعد لطرحها. كما تحدثت عن الأزمة التي أثارتها صورة البرومو الخاصة بأغنية “الشمخ الجواني”.

تفاصيل الخيانة الفنية

أوضحت جنات أنها كانت تعمل على أغنية جديدة وتفاجأت بسرقتها من قبل فريق العمل الخاص بها، وتسريبها لفنان آخر. ورغم أن الأغنية لم تحقق النجاح المتوقع مع الفنان الآخر، إلا أن جنات أكدت أنها حمدت الله على هذه التجربة المؤلمة، مشيرة إلى أنها تعلمت منها الكثير.

أزمة بوستر أغنية “الشمخ الجواني”

أثارت صورة البرومو الخاصة بأغنية “الشمخ الجواني” جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد البعض إطلالة جنات في الصورة. وأكدت جنات أنها لم تتوقع هذا الهجوم، وأنها قامت بتغيير الصورة بعد فترة قصيرة احترامًا لمشاعر جمهورها.

موقف جنات من عمليات التجميل

أكدت جنات أنها لا تنوي إجراء أي عمليات تجميل، وأنها راضية عن ملامحها الطبيعية.