انت الأن تتابع خبر دلكة النشا للعروسة لتبييض وتفتيج الجسم الغامق كله وإزالة الأسمرار والجلد الميت في دقائق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبحث العديد من السيدات وبصفة خاصة العروس التى إقترب موعد زواجها على دلكة تساعد على تفتيح الجسم فتجد أفضل وصفة وتعطي نتيجة سريعة هى دلكة النشا التى تتكون من النشا ومطحون الترمس والزبادي وعصير الليمون والحليب لأن النشا يحتوى على مواد طبيعية تتغلل داخل الجلد فتزيل الجلد الميت وتجدد خلايا الجلد، وتخفي أى آثار للبقع الداكنة والحبوب، وتزيل التصبغات والنمش، وتوحد لون الجسم، وتعمل أيضا على تفتيح المناطق الحساسة فى الجسم وتجعلها ناصعة البياض منها تحت الإبطين وبين الفخذين، وتعمل أيضا على تبييض الركب والأكواع التى هى من أكثر المناطق إسمرارا، وتخلص دلكة النشا الركب والأكواع من الخشونة وتجعل ملمسها ناعم جدا لذلك ننصح بإستخدام هذه الدلكة التى يسهل صنعها فى المنزل بمكونات متوفرة فى كل بيت، وبأسعار مناسبة، ودلكة النشا تجعل الجسم أبيض بشكل طبيعي وآمن وتناسب جميع أنواع الجلد بعكس المنتجات الصناعية والدلكات التى تباع فى الأسواق والمحلات بأسعار عالية جدا، ولا تعطي النتيجة المطلوبة، ولا تناسب هذه المنتجات البشرة الحساسة لأنها تعمل على ظهور البقع الحمراء وتسبب فى ظهور الحساسية فى الجلد وتؤدي إلى الحكة الشديدة لذلك يجب أن تستخدمي دلكة النشا الرهيبة.

يلجأ عدد من الفتيات

إلى إستعمال كريمات التفتيح لأنها قادرة على تفتيح بشرة الجسم والمناطق الحساسة فهي تعمل على التفتيح والحصول علي النتيجة المطلوبة، ولكن هذه الكريمات تكون ضارة جدا علي الجلد نظرا لما تحتويه من مواد كيميائية غير مفيدة للبشرة وبسبب هذا الشيء لابد من أن نتجنب إستخدام هذه الكريمات.

مكونات عمل دلكة النشا لتفتيح الجسم

خمسة ملاعق كبيرة الحجم من النشا الأبيض

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من مطحون الترمس

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الزبادي

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من الحليب السائل

أربعة ملاعق صغيرة الحجم من دقيق الشوفان

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من دقيق الأرز

كمية مناسبة من الماء

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت الليمون

طريقة عمل دلكة النشا لتفتيح الجسم