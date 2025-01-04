نشاط مديريات العمل بالمحافظات ... في إطار المبادرة الرئاسية ” بداية جديدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 يناير 2025 01:30 مساءً - 1- مديرية العمل بالقاهرة

تسوية ودية لحصول 4 عمال على مستحقاتهم بالقاهرة

أعلنت مديرية العمل بمحافظة القاهرة عن نجاح عملية تسوية وديّة ،انعقدت بمكتبي علاقات العمل شرق مدينة نصر، ومصر الجديده مع شركة الرواد هاي سيرفيس ، دون اللجوء إلى القضاء، بعد تقديم مجموعة من العمال وهم : عادل سعد ابراهيم، ومصطفي عادل سعد، ومحمود مصطفي، وإبراهيم عصام، شكوى بخصوص الفصل التعسفي، وأسفرت المفاوضات عن حصول العمال على مستحقاتهم المالية ومستنداتهم كاملة، وأوضح أحمد عزاز، وكيل أول الوزارة ومدير مديرية العمل بالقاهرة، أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران بتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج وتطبيق أحكام القانون. مؤكداً على أهمية دور مكاتب علاقات العمل في التوصل إلى حلول سلمية للخلافات من خلال المفاوضات والتسويات الودية وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية..وأجريت المفاوضات بنجاح بحضور عيد صالح مدير منطقه شرق مدينة نصر ،و شيماء ابو الدهب مدير مكتب علاقات العمل، ونهي سامح إبراهيم النجار، وأحمد محمد مفتشي المكتب ، والمسؤول عن الشركة المستشار القانوني امنيه فتحي.

2- مديرية العمل بأسيوط

ختام الدورة التدريبية المجانية على برنامج "صيانة الأجهزة المنزلية" في أسيوط..

تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، اختتمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، البرنامج التدريبي المجاني على مهنة "صيانة الأجهزة المنزلية"، وذلك لعدد 17 متدرب، بمقر مركز التدريب المهني التابع للمديرية بـ "بني غالب" ، وتهدف تلك الدورات التدريبية إلى تنمية مهارات أبناء المحافظة، فضلاً عن تدريبهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل، ، يأتي ذلك أيضاً في إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك" والتي أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين في كافة المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل بالداخل والخارج، وأوضح علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، في تقريره للوزارة، أن تلك الدورات التدريبية تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الجهود، والتعاون الوثيق مع كافة الوزارات، والجهات المعنية، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

3- مديرية عمل جنوب سيناء

ندوة في قطاع الكهرباء بجنوب سيناء حول السلامة والصحة المهنية.

نظمت مديرية العمل بجنوب سيناء، ندوة بقطاع كهرباء جنوب سيناء عن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ضمن خطة الندوات والمبادرات التى تنظمها المديرية بالتنسيق مع شركة الكهرباء وفروعها بمدن المحافظه، وأوضحت وفاء نجاح مدير المديرية، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بأهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين طرفي الإنتاج ، وأضافت أنه حضر الفعاليات المهندس عز الدين ابراهيم مدير ادارة السلامه والصحه المهنيه، والمهندسة آمال السيد زكي مدير مكتب السلامة والصحه المهنيه بطور سيناء، والسادة مديري الأقسام بقطاع كهرباء جنوب سيناء.

4- مديرية عمل المنيا

ختام دورات تدريبية على مهن يحتاجها سوق العمل بالمنيا

عقد مركز التدريب المهنى بالمنطقة الصناعية التابع لمديرية عمل المنيا اختبارات لعدد (١٩) من المتدربين على دورة المساحة بمركز التدريب وحضر الاختبارات: ايمن جابر - مدير إدارة بحوث العمالة، وعماد حمدى مدير مركز التدريب المهنى. وأوضحت د. ماجدة صلاح أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بأهمية تكثيف الدورات التدريبية لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل. وفي ذات السياق تابعت مديرية العمل بالمنيا الدورات التدريبية بمركز التدريب المهني بالمنطقة الصناعية التابع للمديرية ، وذلك لعدد (١٦) متدرب على صيانة المحمول وتابع تنظيم الدورات أيمن جابر - مدير إدارة بحوث العمالة، عماد حمدى مدير مركز التدريب المهنى.

5- مديرية العمل بالقليوبية :

ندوة تثقيفية بعنوان "سلامتك تهمنا" بشركة ماركيرل للصناعات الدوائية بالعبور

عقدت مديرية العمل بالقليوبية ندوة بعنوان "سلامتك تهمنا" بشركة ماركيرل للصناعات الدوائية بالعبور ،بحضور 15 موظف من السادة العاملين بالشركة ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل والإشراف التنفيذي لإدارة السلامة والصحة المهنية بديوان عام مديرية العمل بالقليوبية ضمن خطة المديرية وأجهزتها التابعة للتوعية بالسلامة والصحة المهنية لكل العاملين بالمنشآت العاملة داخل نطاق المحافظة ، للحماية والوقاية من مخاطر بيئة العمل بأنواعها للحفاظ على العنصر البشرى والممتلكات من تلك المخاطر، بما يساهم فى زيادة الإنتاجية وتشجيع الاستثمار . وأوضح فوزي صابر وكيل مديرية العمل بالقليوبية، أن الندوة تضمنت عدد محاور وهي : "مفهوم السلامة والصحة المهنية وأهدافها والدور الذي تقوم به السلامة والصحة المهنية في الحفاظ على الأرواح والمنشآت من الحوادث ، وتحليل وتقييم مخاطر بيئة العمل ، المخاطر الموجودة في بيئة العمل ومسببات حوادثها ، والإجراءات الواجب اتخاذها في حالات الطوارئ المختلفة والإخلاء، نماذج من تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل الشركة "، وأضاف سيادته أن تلك الفعاليات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف القطاعات للتوعية باشتراطات السلامة والصحة المهنية واهمية تطبيقها لحماية العنصر البشرى والممتلكات والمترددين على المنشآت من مخاطر بيئة العمل بأنواعها وتوفير مناخ عمل آمن . جاء ذلك بحضور د.بيشوي شحاتة نائباً عن د.ماريان عاطف مدير المصنع ، وسوزان فوزي مديرة منطقة الخانكة ، والمهندسة شيماء درويش بإدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، وحاضر في الندوة المهندسة دينا عبد الرازق مديرة مكتب السلامة والصحة المهنية بالعبور، وك/ أبوهاشم محمد عبد العزيز مفتش السلامة والصحة المهنية بالعبور . وفي ختام اللقاء تقدم السيد وكيل المديرية مديرية العمل بالقليوبية بخالص الشكر لشركة ماركيرل للصناعات الدوائية لحسن الاستقبال .

6- مديرية العمل بالإسماعيلية

دورات تدريبية في مجال أساسيات الحاسب الآلي بالإسماعيلية

في خطوة تعكس حرص المديرية على تطوير الكوادر العاملة ورفع كفاءتها، قامت مديرية العمل بالإسماعيلية بمتابعة عن كثب الدورات التدريبية المكثفة التي تُقام حالياً بوحدة التدريب المتنقلة في مجال أساسيات الحاسب الآلي.وتهدف هذه الدورات إلى تزويد الشباب بالمهارات الأساسية في التعامل مع الحاسب الآلي وبرامجه المختلفة، مما يساهم في رفع إنتاجيتهم وتسهيل أعمالهم اليومية. كما تسعى المديرية من خلال هذه الدورات إلى مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتعزيز الكفاءة الرقمية للشباب .وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، أن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، بشأن توفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظات ، بما يساهم فى الحد من معدلات البطالة ويحسن من مستويات المعيشة ويلبى آمالهم وطموحاتهم ، وكذلك فرص للتدريب المهنى لإعدادهم وتأهيلهم للالتحاق بالمهن التي يحتاجها سوق العمل ، مع أولوية ذوي الهمم فى الحصول على الفرص المتاحة التي توفرها المديريات بالتعاون مع المنشآت العاملة داخل المحافظات. وأضاف أيضاً بأنه تكتسب هذه الدورات أهمية كبيرة في ظل التحول الرقمي الذي تشهده البلاد، حيث أصبح الحاسب الآلي أداة أساسية في جميع المجالات. وتؤكد هذه الخطوة حرص مديرية العمل بالإسماعيلية على تطوير قدرات شباب المحافظة وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل.

7- مديرية العمل بالوادي الجديد

عقود عمل لذوي همم بالوادي الجديد

قامت مديرية العمل بالوادي الجديد بتسليم عقود عمل لسبعة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في بعض الشركات المنشأة في مدينة الخارجة. وأوضح أحمد طليب مدير المديرية أن يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي تهدف إلى توفير فرص عمل كريمة ودمجهم في المجتمع.وتوجيهات وزير العمل محمد جبران بأهمية توفير فرص عمل لذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لذوي الاحتياجات الخاصة.وأعرب ذوو الهمم وذويهم عن شكرهم وتقديرهم لفخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على رعايته لذوي الهمم، ووزير العمل محمد جبران على توفير فرص العمل الكريمة.

8- مديرية عمل أسيوط:

"سلامتك تهمنا" بالتنسيق مع مستشفى الرمد بأسيوط

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، ندوة تثقيفية ضمن فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية، وذلك بمقر "مستشفى الرمد بأسيوط"، بمشاركة عدد (40) من هيئة التمريض والعاملين من الإداريين والفنيين بالمستشفى، وتناولت الندوة، السلامة والصحة المهنية، أهدافها، ومبادئها، وخطط الطوارئ، والمخاطر البيئية في بيئة العمل، يأتي ذلك ضمن أنشطة المديرية المكثفة في مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل وأهمية توعية العاملين بالمنشآت من أجل الحفاظ على أرواحهم وحمايتهم والمترددين عليهم من أي مخاطر محتملة، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري، وأوضح علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، في تقريره للوزارة، أن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الجهود، والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات "التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف" بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية، تحت شعار "سلامتك تهمنا"، بالتنسيق مع القطاع الحكومي الخاص على حد سواء، وذلك في مجالات نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العامل، فضلاً عن السعي نحو تحقيق بيئة عمل آمنة وصحية، ووأضاف مدير المديرية، أنه حاضر في تلك الندوة ك/ سامية نصيف، مدير مكتب شرق أسيوط للسلامة والصحة المهنية، ك/ رانيا نبيل عجيب، المفتشة بالمكتب.

9- مديرية العمل ببورسعيد

" دور الثقافة والفنون في تعزيز حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة" ببورسعيد

شاركت مديرية العمل ببورسعيد في فاعليات المؤتمر العلمى لكلية التربية للطفولة المبكرة بالتعاون مع قصر ثقافة ببورسعيد تحت عنوان " نحو مجتمع شامل و دور الثقافة والفنون في تعزيز حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك تحت رعاية اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد ، و دكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد، بحضور عبد الونيس عبد الله مدير المديرية، و لمياء محمود مدير إدارة الرعاية، ود. زينب السماحي وكيل الكلية ..وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير المديرية أنه من أهداف المؤتمر العلمي : التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و تسليط الضوء على التحديات و المعوقات أمامهم وعرض التجارب الناجحة لتعزيز اندماجهم على المستوى المحلي والدولي وتشجيع المشاركة المجتمعية لإعداد مبادرات لدعم حقوقهم وتعزيز تفاعلهم في مختلف الأنشطة الثقافية و كذلك تقديم فرص التعليم و التدريب و تطوير البرامج المختلفة وورش العمل تهدف لتعزيز مهاراتهم مما يسهم في الاستقلالية الاقتصادية والمهنية ، وبناء جسور من التعاون بين جميع الجهات و المؤسسات الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوسيع الفرص المتاحة وتدريبهم على مهن يحتاجها سوق العمل ، وتم تسليط الضوء علي التشريعات الوطنية الداعمة والمساندة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم بداية من الدستور المصري والذي يحتوي علي مواد داعمة لذوي الهمم ومناهضة لكافة أشكال التمييز وحتى صدور القانون ١٠ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية، وتم مناقشة التعاون بين الجهات لتفعيل القوانين المساندة والداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة والشراكات المجتمعية لتعزيز الثقافة الشاملة وإطلاق المبادرات المشتركة التي تهدف لدمجهم في الأنشطة المختلفة ليكونوا فاعلين في المجتمع .

10- مديرية العمل بالجيزة

ندوة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمحطة كهرباء 6 أكتوبر..

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ،وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، نظمت مديرية العمل بمحافظة الجيزة ، ندوة توعوية ضمن فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، تناولت مخاطر بيئة العمل والتحليل الإحصائي لإصابات بيئة العمل وذلك بمحطة كهرباء 6 أكتوبر بمنطقة الشمال ، يأتي ذلك بمشاركة عدد 16 من العاملين بالشركة ، حيث تسعى المديرية إلى تكثيف أنشطتها بهدف تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، وذلك من أجل الحفاظ على أرواح العاملين بتلك المنشآت، وكذلك المنشأة ذاتها بالإضافة إلى المترددين عليها، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ..وأوضح محمد رمضان مدير مديرية العمل بالجيزة ، فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية وأجهزتها ، تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ،تحت شعار "سلامتك تهمنا"، بالتنسيق مع القطاع الخاص،وذلك في مجالات نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية" للحفاظ على صحة العامل ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية ، وأضاف مدير المديرية ، أن الندوة جرت فعالياتها برعاية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ، والكيميائية أماني إسماعيل مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، والمهندسة أسماء طه مدير المكتب ، وألقي الندوة الفيزيائية درية حسن مفتش المكتب.