الموت يفجع أحمد بدير

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان أحمد بدير، عن وفاة شقيقة والذي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من اليوم السبت 4 يناير، ومن المقرر تشييع جثمانه إلى مقابر العائلة بمنطقة الدويقة.

وأعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عن وفاة شقيقة الفنان الكبير أحمد بدير، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كتب: التعازي لوفاة أخت الفنان أحمد بدير، الدوام لله".



آخرأعمال أحمد بدير

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد بدير كان في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “المعلم” بجانب عدد كبير من النجوم منهم مصطفى شعبان وسهر الصايغ وهاجر أحمد، وقد شارك أيضًا كضيف شرف في مسلسل المداح4 أمام الفنان حمادة هلال.