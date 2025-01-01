آرسنال يتجاوز برينتفورد ويصعد لوصافة البريميرليج

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 يناير 2025 09:56 مساءً - تغلب آرسنال على نظيره برينتفورد، بنتيجة 3-1، مساء اليوم، ضمن الجولة 19 من الدوري الإنكليزي.

ثلاثية المدفعجية حملت توقيع كلاً من جابرييل جيسوس (د29)، ميكيل ميرينو (د50)، وجابرييل مارتينيلي (د53).

فيما سجل بريان مبيومو (د13) هدف برينتفورد الوحيد.

بهذه النتيجة، رفع آرسنال رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد برينتفورد عند 24 نقطة في المركز 12.