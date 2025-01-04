نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتنسيق مع المجلس القومي لذوي الإعاقة.. وزارة الإنتاج الحربي تنظم ندوتين حول حقوق ذوي الهمم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت الإدارة العامة لشئون المرأة ووحدة تكافؤ الفرص بوزارة الإنتاج الحربي ندوتين توعويتين بعنوان "أسرتي قوتي" بقطاع التدريب التابع للوزارة بمنطقتيّ السلام وحلوان، بالتنسيق مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وبحضور عدد من العاملين والعاملات الممثلين لمختلف الشركات والوحدات التابعة للوزارة، وذلك في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بتنظيم الندوات التثقيفية للعاملين والعاملات بمختلف الجهات التابعة.

وحاضر بالندوتين الدكتورة داليا عاطف مصطفى خبير وإستشاري في مجال الإعاقة، والتي تحدثت عن الحقوق التي كفلها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، وآليات تطبيقه والعقوبات المنصوص عليها في القانون المتعلقة باستغلال أو انتحال أو الاستيلاء على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم بواسطة الغير، كما استعرضت أبرز التحديات المتعلقة بالتطبيق الفعلي للقانون.



وخلال الندوة تم مناقشة كيفية الحصول على الخدمات المقدمة إليهم من خلاله بطاقة الخدمات المتكاملة والتي توفر لهم الحصول على خدمات التأمين الصحي والدمج التعليمي في المعاهد والجامعات والعديد من الخدمات والاعفاءات الأخرى كالإعفاء من المصروفات الدراسية في مدارس التعليم الأساسي والإعفاءات الجمركية الخاصة بالأجهزة التعويضية.



من جانبها أكدت أمل عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص على أن تنظيم هذه الندوات يأتي في إطار حرص وزارة الإنتاج الحربي على تنظيم ندوات توعوية تثقيفية للعاملين بالإنتاج الحربي في مختلف مجالات المعرفة (دينية - اجتماعية - صحية) تنفيذًا لتوجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربي بتنمية قدرات العاملين فكريًا ونشر الوعي الثقافي لهم بما ينعكس بالإيجاب على تطوير عقليتهم وتحسين مستوى معيشتهم وزيادة إنتاجيتهم، مضيفةً أنه تم تلقي استفسارات العاملين والعاملات المشاركين بالندوتين وتم الرد عليها، لافتةً إلى قيام الإدارة بتنفيذ العديد من الأنشطة وتنظيم الفاعليات التي تنمي مدارك العاملين والعاملات في الإنتاج الحربي وتساهم في حل المشكلات التي تواجههم وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم.