انت الأن تتابع خبر ملعقة واحدة من الفازلين هتخلي شعرك كثيف وطويل لحد الركب وهينعمه زي الحرير النتيجة ستبهرك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتني كل الفتيات والسيدات بالبحث على خلطة طبيعية تساعد على تطويل الشعر القصير فتجد أن من أفضل المواد الطبيعية هو الفازلين الذى يعمل على تطويل الشعر بسرعة كبيرة ويجعله ناعم، ويظهر بشكل لامع وجميل، ويجعل الفازلين الشعر سهل التسريح وسهل التصفيف، ويعمل على تغذية فروة الرأس، ويمنع الفازلين تساقط الشعر، ويخفف من ظهور الشعر الأبيض، ويملئ الفراغات الموجود فى الرأس لذلك سوف نعرض إليكي فى هذا المقال خلطة الفازلين التى تتكون من الفازلين وزيت جوز الهند والزبادي والكركم وزيت الجرجير وزيت الجوجوبا فهذه الخلطة آمنه وفعالة وصحية جدا على الشعر، وتناسب أى نوع من أنواع الشعر سواء الشعر الجاف أو الشعر الخشن أو الشعر المجعد، وهذه الوصفة لها تأثير قوى على الشعر الخشن والقصير فتجعل الشعر طويل وكثيف، فلا داعى إلى إستخدام منتجات تجارية أو خلطات من الكريمات التى تباع بتكاليف باهظة الثمن، وتسبب فى تساقط الشعر من الجذور وظهور الشعر الأبيض، وتزيد من جفاف الشعر فتجعله مقصف فتلك الوصفة يمكن أن تصنعيها فى المنزل بتكلفة بسيطة ومعظم مكوناتها متوفرة فى كل منزل وطريقة عملها سهلة وبسيطة جدا، والفازلين له فوائد أخرى فهو يعمل على تفتيح لون البشرة ويوحد لونها ويزيل أى بقع أو تصبغات داكنة بالبشرة، ويعمل كمقشر طبيعي فيزيل خلايا الجلد الميتة، ويزيل تشققات القدمين والكوعين والركبتين، ويعمل على ترطيب الشفايف، ويعمل الفازلين كمرطب طبيعي للجسم، ويهدئ من الحروق فيجب أن لا يخلو اي منزل من وجود خلطة الفازلين الرهيبة، حيث أن لأن يحتوي علي مواد دهنية تساعد على فرد وتنعيم وتطويل الشعر، وللفازلين فوائد آخرى فهو يعمل على تفتيح المناطق الداكنة ويعمل كمقشر طبيعي لبعض الأماكن ذات الملمس الخشن مثل الكوعين والقدمين والركبتين، ويساعد الفازلين على التئام الجروح، وسوف نقدم إليكي خلطة الفازلين التي تناسب جميع أنواع الشعر.

يعتبر الشعر الطويل

من الأشياء التي تجعل كل إمرأة تشعر بالسعادة لذلك الفتاة التي تعاني من الشعر القصير قد تشعر بالإحراج، ولكي تقوم بتطويل الشعر لابد من إستعمال خلطة طبيعية مثل خلطة الفازلين حيث أن الفازلين يعد من ضمن المواد الطبيعية التي تساعد بشكل كبير على تطويل الشعر في أسرع وقت وبجانب هذا فقد يعمل الفازلين على علاج العديد من مشاكل الشعر.

مكونات عمل خلطة الفازلين لتطويل الشعر

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الفازلين

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الزبادي

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الكركم

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الجرجير

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الجوجوبا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب

طريقة عمل خلطة الفازلين لتطويل الشعر