نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رصف وتطوير 32 شارع بمدينة الحوامدية لتسهيل حركة سير المواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي رفع كفاءة وتطوير ورصف ٣٢ شارع بمدينة الحوامدية بتكلفة تصل إلى ١١،٣ مليون جنية في اطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري وذلك لتحسين حركة سير المواطنين.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته التفقدية بمدينة الحوامدية لمتابعة جانب من أعمال الخطة الإستثمارية بالمدينة والمنتهى منها حديثا للوقوف على جودة الأعمال ومدى الإلتزام بأعمال الصيانة الدورية.

شملت جولة المحافظ تفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك ورفع كفاءة شارع المدارس ومتفرعاته بمحيط الوحدة المحلية بمدينة الحوامدية.

حيث إستمع المحافظ لشرح من مدير مديرية الطرق حول مراحل العمل ومصادر الخامات المستخدمة فى التطوير وإجراء الإختبارات اللازمة لها قبل الإستخدام للتأكد من مقاومتها وتحملها للضغوطات.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الأعمال تأتى فى ضوء سعى المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المراكز والمدن وتحسين البيئة ورفع كفاءة الطرق خاصة لكون العديد منها طرق ترابية وتعد مطلبًا للمواطنين.

تضم قائمة الشوارع المدرجة بالخطة الاستثمارية شارعي النصر وجليم ومتفرعاتهم بدءا من شارع محمد متولي الشعراوي وحتي شارع الثورة.

وتضم شوارع:

"تيتو، الشيخ، الرفاعي، جول جمال، مسجد موسي الجزار، خلف مساكن السكر، خلف الضرائب العقارية، اللواء زامر عزت، رفعت حفني، البهنساوي، خضر، مجدي عجمي، شوقي، مخبز عزيز، صيدلية وحيد، يوسف راغب ، الطموهي، الكاشف، الشهيد سيف، الحاج منسي، اسواق الباشتلي، عطا، حواش، الجوهري، دينا "

بالإضافة إلى شوارع "مدرسة الثانوية بنات، مصنع الدولسي، اللواء أحمد سليمان، التوني، خلف الإدارة التعليمية".

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