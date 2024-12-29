أرقام من فوز مانشستر سيتي على ليستر سيتي

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 29 ديسمبر 2024 07:54 مساءً - استعاد مانشستر سيتي نغمة الانتصارات بعد أن حقق الفوز على نظيره ليستر سيتي، بنتيجة 2-0، مساء اليوم، ضمن الجولة 19 من الدوري الإنكليزي.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “سكواكا” للإحصائيات، فإن السيتي حقق الفوز في 5 مباريات متتالية خارج أرضه أمام فريق واحد في البريميرليج، دون استقبال أي هدف لأول مرة في تاريخه.

وأشارت الشبكة، إلى أن هذا الانتصار هو الأول لكتيبة المدرب بيب جوارديولا خارج الأرض بمختلف البطولات منذ يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ضد وولفرهامبتون.

بينما أفادت شبكة “أوبتا” أن السيتي أنهى مباراة بنسبة استحواذ أقل من منافسه (46.3%) للمرة الأولى في البريميرليج منذ مواجهته ضد توتنهام في مايو/آيار 2024.