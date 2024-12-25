توقعات عبير فؤاد لمشاهير العرب في 2025: مفاجآت ورسائل

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 10:52 مساءً - كشفت عبير فؤاد، خبيرة الفلك وعلم الأرقام والأبراج، عن توقعاتها لعام 2025 لأبرز نجوم الفن في الوطن العربي. وأشارت إلى أن العام الجديد سيشهد نهاية العلاقة بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.

كما قدمت نصائح تتعلق بالصحة لكل من محمد منير، عادل إمام، حسين فهمي، ومحمود حميدة.

**شيرين عبد الوهاب – 8 أكتوبر**

“ألاحظ أنها تعاني من حالة من الحزن والغضب، مما يشير إلى نهاية مرحلة في حياتها. قد تتخذ قرارًا بإنهاء علاقة مؤلمة أو تعاقد مع جهة إنتاجية، لتبدأ فصلًا جديدًا. رغم نجاح حفلاتها، إلا أن مشاعر الحزن والغضب تسيطر عليها وتظهر في عدة مناسبات عامة”.

**حسام حبيب – 31 مايو**

“يمر بفترة من التغيير، ويشعر بحزن وغضب كبيرين، ومن المحتمل أن يشهد عام 2025 نهاية علاقته بشيرين عبد الوهاب”.

**حورية فرغلي – 18 أكتوبر**

“تستعد لبداية مرحلة جديدة تحمل في طياتها التقدم والنجاح، مع جرأة في اتخاذ القرارات. ستظهر بشكل جديد بعد انتهاء أزمتها الصحية التي استمرت لسنوات”.

**سمية الخشاب – 20 أكتوبر**

“تشعر بالتشتت وترغب في تحقيق العديد من الأهداف، مما قد يؤدي إلى بعض التحديات”.