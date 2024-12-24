فينسنت كومباني يكشف عن أهداف بايرن ميونخ في عام 2025

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 01:54 مساءً - وجه فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ، رسالة لجماهير الفريق، بمناسبة أعياد الميلاد، مشيراً لطموحات فريقه خلال العام الجديد.

وقال كومباني، في رسالة نشرها الموقع الرسمي لبايرن ميونخ: “لقد تعلمت مقولة بافارية خلال عام 2024 وأود استخدامها هنا: (كلنا معاً)”.

وتابع: “أود أن أغتنم الفرصة وأتوجه بالشكر لكم جميعاً على طريقة ترحبيكم بي في ميونخ، أشعر بسعادة غامرة عندما أتذكر الأشهر القليلة الأولى لي في نادي بايرن ميونخ، لقد منحتموني الفرصة في أحد أفضل أندية العالم وجعلتم الأمر سهلاً للغاية بالنسبة لي ولأسرتي للتأقلم سريعاً هنا”.

وواصل: “آمل أن تعجبكم طريقة لعب الفريق على أرض الملعب، كنا ندرك أن كل شيء لن يسير على ما يرام على الفور في البداية، ولكن أؤكد لكم أننا نعمل بجد مع اللاعبين لإثارة حماسكم في كل مباراة، يرغب البايرن في تقديم كرة قدم جذابة وتحقيق الانتصارات، وهذه هي توقعاتنا مرة أخرى لعام 2025”.

واستكمل: “نهاية العام تمثل دائماً فرصة للنظر إلى الوراء والتأمل قليلاً، ولكن في الرياضة بشكل عام يجب أن ننظر دائماً إلى الأمام، لسوء الحظ يتعين علينا تأجيل عودتنا إلى نهائي كأس ألمانيا مرة أخرى، والتأجيل لا يعني إلغاء”.

وأتم: “لدينا أهداف كبرى أخرى في 2025، فالبايرن لديه طموح دائم في الفوز بلقب البوندسليجا، وهناك مكافأة خاصة تنتظرنا في نهاية الموسم مع إقامة نهائي دوري الأبطال هنا في مدينتنا في ميونخ وأتفهم الرغبة في التواجد به وسنفعل كل شيء لتحقيق هذا الحلم، دعونا ندخل العام الجديد خطوة بخطوة معاً”.